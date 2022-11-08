Крим може бути звільнений швидше, ніж Донбас, – Світан спрогнозував хід війни

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес спрогнозував звільнення Криму до літа 2023 року. Цілком ймовірно, що півострів буде відвойований у росіян навіть швидше, ніж Донбас.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він наголосив, що необов'язково заходити в сам Крим, щоб почати звільняти цей півострів.

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Коли можливий вихід ЗСУ на Крим

Світан зауважив, що Бен Ходжес – американський військовий, який дуже добре розбирається у бойовій обстановці. Він постійно моніторить ситуацію й веде наше поле бойових дій, а також має лише йому доступну інсайдерську інформацію від своїх друзів у Пентагоні.

Тому, за його словами, складаючи воєдино всю наявну у нього інформацію, Ходжес видає такого рівня експертні оцінки. Їм однозначно можна довіряти, їх можна навіть прискорити за деякими позиціями, оскільки у американського генерала немає певної інформації, пов'язаної з повними нашими можливостями.

Тому цю інформацію можна навіть з певного погляду зменшити за часом. Вихід на Крим можливий навіть уже і взимку, і навесні наступного року,

– вважає Світан.

Військовий експерт зауважив, що, якщо замовлене Україною озброєння надходитиме в необхідних обсягах, то ЗСУ можуть вийти і підійти до роботи по Криму вже навіть перед Новим роком

За якої умови це стане можливим

Світан наголосив, що після отримання Україною ракет ATACMS буквально наступного ж дня ми почнемо відпрацьовувати військові об'єкти в Криму, оскільки їм не потрібні якісь особливі пускові установки. Ці ракети працюють із HIMARS, MLRS та MARS, а їхнє наведення, по суті, відбувається виведенням точки на карті, після чого ATACMS самі виконують певні завдання.

Тому зачищати Крим ми вже б могли і до Нового року, якщо отримаємо ATACMS,

– сказав військовий експерт.

За його словами, крім ATACMS є ще низка ракет авіаційного базування, які ми також замовляємо, й вони здатні бити приблизно на 300 кілометрів. Отримавши їх, ми зможемо навіть без ATACMS виконувати завдання зі знищення військових об'єктів у Криму.

Це те, що стосується Криму. Необов'язково заходити в Крим, щоб його почати звільняти, достатньо такої зброї, про яку я зараз сказав,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що Бен Ходжес також говорив про великі "лещата", коли ЗСУ будуть найближчим часом відкушувати російське південне угруповання, тобто вороже військо на Запоріжжі та на Херсонщині. Мовиться про зачистку від росіян правого берега і вихід у район Олешок на лівий берег Дніпра.

Полковник запасу додав, що зачистити Південь можна за декілька місяців, далі підійти до воріт Криму, після чого почати працювати з самим півостровом. Тож, за умови постачання певної зброї ми можемо звільнити Крим раніше, ніж Донбас.

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