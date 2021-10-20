Крим – не власність однієї людини, – Зеленський про безпеку в Чорному морі
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський похвалив військові навчання прикордонників, ЗСУ та підрозділів НАТО. Ними Україна показала, що Крим – наш.
Деталі від Зеленського
Навчання українських військових продемонстрували, що вони виконують завдання на рівні з найкращими військами Європи. Про це президент заявив під час візиту у центр підготовки ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота, у межах робочої поїздки у Черкаську область.
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Укотре разом з нашими друзями – міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території та кордони нашої незалежної України,
– наголосив Зеленський.
Він зауважив, що повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти.
Зеленський похвалив військових за успішно проведенні навчання:
- "Сі Бриз",
- "Козацька булава",
- "Швидкий тризуб",
- "Об'єднані зусилля".
Що відомо про візит президента у Черкаську область
- 20 жовтня президентське подружжя прибуло з робочим візитом на Черкащину.
- Найперше Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять Тараса Шевченка й поклали квіти до його могили.
- У межах візиту президент та перша леді оглянули новий критий басейн у гімназії імені Скляренка, споруджений у межах програми "Велике будівництво".
- На брифінгу у Золотоноші глава держави пообіцяв відреставрувати 3 замки Черкащини. Мовиться про палаци Шувалових, Даховських та Лопухіних.