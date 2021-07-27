Крим в обмін на Північний Кіпр: у Путіна спростували можливість міжнародних угод

У Туреччині один професор запропонував Росії угоду між двома країнами. Мовляв, Туреччина може визнати Крим російським в обмін, якщо Росія визнає Північний Кіпр турецьким.

На таку пропозицію у характерному тоні відреагували у Кремлі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Крим є російським і ніяких угод не потрібно".

До речі У Росії почалась істерика, бо сайт Олімпіади-2020 "повернув" Крим Україні

Пропозиція Туреччини про визнання Криму

Професор турецького університету Малтепе Хасан Унал висловив думку про те, що Росія і Туреччина зможуть домовитися з питання статусу Криму. Для цього потрібно, аби Москва визнала незалежною державою Турецьку Республіку Північного Кіпру.

Що відомо про поділ Кіпру? Кіпр де-факто розділений між грецькою і турецькою громадами з 1974 року. У 1983 році на півночі острова була проголошена Турецька республіка Північного Кіпру. її не визнало світове співтовариство.



Міжнародно визнаною залишається лише Республіка Кіпр, яка де-факто контролює південь острова. Грецька і турецька громади острова багато років вели переговори про політичне возз'єднання Кіпру, але поки не досягли успіху в цьому.



Дані на основі Кіпр де-факто розділений між грецькою і турецькою громадами з 1974 року. У 1983 році на півночі острова була проголошена Турецька республіка Північного Кіпру. її не визнало світове співтовариство.Міжнародно визнаною залишається лише Республіка Кіпр, яка де-факто контролює південь острова. Грецька і турецька громади острова багато років вели переговори про політичне возз'єднання Кіпру, але поки не досягли успіху в цьому.Дані на основі Вікіпедії

Нагадаємо, що Туреччина публічно підтримує Україну і не визнає окупацію Росією законною. Законною окупацію називає сама Росія та її нечисленні сателіти. Натомість усі поважні міжнародні організації засуджують дії Росії, а ПАРЄ нещодавно надіслала жорстку ноту з вимогою деокупації.

У Кремлі проти будь-яких угод

Тим часом у Росії твердять своє: "Крим є російським". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російські регіони не можуть бути і ніколи не будуть предметом будь-яких угод.

По-перше, навряд чи шановний професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари. А по-друге, звичайно ж, російські регіони ніколи не можуть бути і не будуть предметом будь-яких угод. Це виключено,

– сказав Пєсков.

Додамо, що наразі турецька сторона офіційно не прокоментувала пропозицію професора Малтепе Хасана Унала.