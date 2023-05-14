Шукають ДРГ та проводять рейди в мечеті: окупанти дуже бояться нової "бавовни" у Криму

Російські окупанти побоюються різної "бавовни" в Криму. Вони намагаються відшукати ДРГ, партизанів та інших патріотів, які допомагають Україні.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, загарбники продовжують здійснювати репресії. До прикладу, на днях вони проводили обшуки в одній з мечетей в Сімферополі, де намагалися знайти українських патріотів.

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Окупанти намагаються заспокоїти місцевих росіян. Тому в тамтешніх ЗМІ часто розповідають про заходи безпеки на півострові. Але "бавовна" все одно приходить.

Вчора була інформація про вибухи в Євпаторії. Пропагандистські ЗМІ розповідали, що ППО працювала проти безпілотників і нібито усі вдалося знищити. Хоча ми знаємо, що точно були вибухи,

– зазначив Барієв.

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Як наголосив Барієв, росіяни побоюються різної бавовни, тому не наважуються їхати відпочивати в Криму. Тамтешні представники туристичного бізнесу скаржаться, що люди нічого не бронюють.

Це дозволяє нам робити висновки, що росіяни бояться їхати до Криму. Хоча, з іншого боку, там розповідали, що на "травневі свята" туди приїхало багато росіян. Різна інформація. Але видно, що росіяни на півострові все більш залякані. Вони говорять про те, що потрібно їхати з Криму,

– розповів Барієв.

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