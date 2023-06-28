У Криму з'явилася нова база забезпечення окупантів: про що це свідчить

У тимчасово окупованому Криму помітили нову базу забезпечення російських загарбників. Вона розташована на території села Широке поблизу Сімферополя.

Нову базу зафіксував супутник Planet Labs. Там розташовані казарми та сотні вантажівок окупантів.

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У Криму з’явилася нова база забезпечення росіян

На оприлюднених кадрах можна побачити, що база окупантів розташована на території села Широке поблизу Сімферополя. Там є казарми та сотні вантажівок, позашляховиків і автоцистерн, які перевозять паливо.

Військові експерти кажуть, що це може свідчити про збільшення присутності російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що розгортання бази розпочалось ще у березні 2023 року. Раніше там було фермерське господарство.

Журналісти ідентифікували підрозділ, який розташувався на базі у Широкому. Це 101 окрема бригада матеріально-технічного забезпечення (ОбМТЗ).



База окупантів у Широкому / фото Planet Labs

У Криму помітили нову базу росіян: дивіться відео

Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов заявив, що удар по Чонгарському мосту спричинить чималі проблеми з логістикою окупантів. Через це росіяни розглядають сценарій щодо відходу з Криму.

За словами Юсова, окупаційна влада вже почала вивозити з тимчасово окупованого півострова сім'ї. Він підкреслив, що значна частина траншей та інженерних споруд, якими окупанти облаштовують Крим, розташована далеко від кордону з материковою Україною.

"Тому так – це сценарій, який вони розглядають, й розуміють його реалістичність", – додав Юсов.