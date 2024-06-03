Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ: у The Economist пояснили чому
Джерело:The Economist
Крим стає все небезпечнішим для росіян. Він перетворюється на справжню пастку для загарбницьких військ.
У виданні The Economist відзначили, що Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Україна може уразити будь-яку ціль на півострові.
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Україна отримала ATACMS
Отримання американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 кілометрів означає, що тепер Україна може смертельно вразити будь-яку ціль в тимчасово окупованому Криму.
У виданні також написали, що поки, через обмеження з боку США щодо ударів американською зброєю по території Росії, Україні доводиться воювати "зі зв'язаними руками", але ефективна кампанія у Криму яскраво показує, чого вона могла б досягти.
Україна затягує зашморг навколо Криму, – Politico
- Україна атакує військові та критичні об'єкти російських окупантів у Криму. Це суттєво ускладнює становище окупантів на півострові. Журналісти написали про те, що Україна вдарила по нафтовому терміналу та порому на Керченській переправі. Про ситуацію на півострові виданню розповів і речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
- Дмитро Плетенчук розповів виданню, що Росія не може використовувати Керченський міст для військової логістики. Зокрема, щоб транспортувати важку бронетехніку.
- За словами речника, це змушує Росію покладатися на автомобільне та залізничне сполучення через окуповані території України, що робить потяги та вантажівки росіян легшими цілями ЗСУ.