Кримінальна відповідальність за підписку в телеграмі: режим Лукашенка вводить чергові обмеження

Влада в Білорусі повідомила, що вводить кримінальну відповідальність для громадян за підписку на телеграм-канали та чати, які визнані "екстремістськими". Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

До таких влада країни відносить багато опозиціних телеграм-каналів. Відповідну постанову Ради Міністрів №575 ухвалили 12 жовтня.

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У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на "екстремістські" канали

Ухвалена режимом Лукашенка постанова називається "Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму" й регламентує порядок реалізації положень закону щодо протидії екстремізму.

У зв'язку з цим Управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) починає роботу по визнанню незареєстрованих груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, тому числі в месенджерах і соцмережах, – екстремістськими формуваннями,

– розповіли силовики.

У країні попередили, що підписників екстремістських телеграм-каналів і чатів притягатимуть до кримінальної відповідальності, точніше – їм загрожує до 7 років ув'язнення як учасникам екстремістського формування.

"ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!" – поспішили пригадати силовики.

Останні новини щодо режиму в Білорусі

13 жовтня у Білорусі ввели кримінальну справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської та Павла Латушка.

Справи відкрили за статтею про нібито присвоєння звання або влади посадовій особі. Все через створення Координаційної ради.

10 жовтня у Німеччині розслідують причетність самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до масового напливу нелегалів. Його розглядають як "головного контрабандиста", який направляє потоки мігрантів до ЄС.

7 жовтня в Європарламенті вимагають ввести нові санкції проти Білорусі. У Брюсселі більшістю голосів проголосували за резолюцію, у якій є й вимога до країн Євросоюзу посилити каральні обмеження. Все для тиску на ключові сектори білоруської економіки. Окрім того, у Європарламенті висловили солідарність з Польщею, Литвою та Латвією.