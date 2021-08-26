Кримська платформа стала поразкою для Росії, – Кулеба
Джерело:24 канал
Кримська платформа уже стала поразкою для Росії, проте цього недостатньо і Україна продовжує працювати. Робота триватиме у 5 напрямках.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат запевнив, що питання Криму нарешті зрушили з місця.
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Саміт – лише початок великої роботи, – Кулеба
Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії,
– зауважив Кулеба.
За словами міністра, саміт – це початок великої роботи, яка триватиме у 5 напрямках:
- зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму;
- застосування санкцій;
- протидія порушенням прав людини;
- гарантування безпеки і свободи судноплавства;
- подолання економічних та екологічних наслідків окупації.
Лавров назвав саміт "русофобською акцією"
Зазначимо, що у Росії не стихає обурення щодо Кримської платформи. Так Дмитро Пєсков одразу ж у день саміту назвав захід "недружнім та антиросійським". Глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров пішов далі і охарактеризував саміт як "порожню русофобську акцію".
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Головне про саміт Кримської платформи
- Саміт відбувся 23 серпня у Києві. Ініціатива проведення належить президенту Володимиру Зеленському.
- В заході взяли участь 46 держав та міжнародні організації.
- Вони підписали підсумкову декларацію, в якій засудили незаконну анексію півострова.
- Як зазначив президент Зеленський, документ відкритий для підписання і висловив сподівання, що останньою свій підпис поставить Росія.