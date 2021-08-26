Кримська платформа стала поразкою для Росії, – Кулеба

Кримська платформа уже стала поразкою для Росії, проте цього недостатньо і Україна продовжує працювати. Робота триватиме у 5 напрямках.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат запевнив, що питання Криму нарешті зрушили з місця.

До теми Кримська платформа потрапила у ціль, – Казанський про істерику Росії

Саміт – лише початок великої роботи, – Кулеба

Запуск Кримської платформи став поразкою для Росії,

– зауважив Кулеба.

За словами міністра, саміт – це початок великої роботи, яка триватиме у 5 напрямках:

зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму;

застосування санкцій;

протидія порушенням прав людини;

гарантування безпеки і свободи судноплавства;

подолання економічних та екологічних наслідків окупації.

Лавров назвав саміт "русофобською акцією"

Зазначимо, що у Росії не стихає обурення щодо Кримської платформи. Так Дмитро Пєсков одразу ж у день саміту назвав захід "недружнім та антиросійським". Глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров пішов далі і охарактеризував саміт як "порожню русофобську акцію".

Актуально Кулеба потішився з того, як у Москві "палає" після Кримської платформи

Головне про саміт Кримської платформи