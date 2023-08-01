Усе залежить від ресурсу: чи допоможуть росіянам загородження захистити Кримський міст

Неподалік Кримського мосту окупанти встановили протидиверсійні бонові загородження для захисту від надводних та підводних дронів. У такий спосіб росіяни намагаються попередити наступні атаки на міст.

Проте ефективність такого захисту від морських дронів можна буд перевірити тільки на практиці. Про це керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу.

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Потрібно спробувати

Він нагадав, що це вже третє масштабне посилення охорони Кримського мосту. Всі ці дії – виконання розпоряджень Владіміра Путіна.

Але ми бачимо, що ці розпорядження недовиконуються. В результаті це добре для нас, тому що міст залишається вразливим. Проте певні перешкоди для надводних дронів ці загородження матимуть,– підкреслив військовий експерт.

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Теоретично ці загородження можна розбити, тим більш, що в атаці можуть бути залучені декілька морських дронів. Однак для того, щоб в цьому пересвідчитись, треба спробувати.

"Ці загородження можна спробувати подолати. Усе залежить від ресурсу, який потрібно залучити для цього, часу та відповідних тестувальних запусків дронів. І після цього можна пробувати проривати та доруйновувати Кримський міст", – наголосив Олександр Мусієнко.

"Бавовна" на Кримському мосту

Вперше міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді внаслідок вибухів міст зазнав значних пошкоджень, які ліквідували протягом декількох місяців.

Наступний вибух на мосту стався 17 липня 2023 року. Кримський міст знову отримав руйнацію: було пошкоджено автомобільне полотно, прольоти. Цього разу відновити міст окупанти "обіцяють" до грудня 2023 року.

Пізніше за повідомленням джерела з СБУ з'ясувалось, що атака на Кримський міст 17 липня була частиною вдалої спецоперації відомства та військово-морських сил України. Також стало відомо, що міст було атаковано за допомогою надводних дронів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський міст "має бути нейтралізовано". Він наголосив, що для нас України це – "ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і нормами".