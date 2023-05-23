Кримському мосту треба приготуватися, – Тизенгаузен припустив, коли він може впасти

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала загарбників добровільно залишити тимчасово окупований Крим до його звільнення. Це слушна порада, адже Україна тепер має на озброєнні ракети Storm Shadow та невдовзі отримає F-16.

Одною з перших цілей України на півострові буде Кримський міст. Адже з його знищення почнеться деокупація Криму. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Закрити окупантів в Криму, як в мишоловці

Ліквідування Кримського мосту потрібно перш за все з військових міркувань, щоб окупанти на півострів не перекидали особовий склад, озброєння тощо.

Крім того, треба скористатися ситуацією і закрити в Криму, як в мишоловці, більше колаборантів, окупантів та їхньої техніки.

"Кримський міст буде зруйновано рано чи пізно. Але знищувати його зараз, витративши дорогоцінні Storm Shadow, не має сенсу, тому що росіяни його відновлять. Тому сьогодні в цьому немає особливого змісту. Хоча я можу помилятися", – припустив політтехнолог.

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Знищення Кримського моста – питання часу. Секретар РНБО Олексій Данілов та інші уповноважені особи заявляли, що цієї "бетонної скрєпи", якою Владімір Путін нібито приєднав вкрадений шматок землі до Росії, не буде.

"Можливо Україна залишить якусь його частину як пам'ятник поваленому режиму Путіна. Але нехай за це проголосують проукраїнські кримчани", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Яка ситуація зараз щодо Кримського мосту

Окупанти побоюються того, що Україна має на озброєння ракети Storm Shadow та має отримати винищувачі F-16. Через це вони й досі не поновили рух по мосту вантажівок, пояснюючи заборону можливими "провокаціями". Нагадаємо, що рух вантажівок був заборонений ще у жовтні 2022 року після "бавовни" на Кримському мосту.

Водночас російська влада порадила користуватися замість Кримського мосту так званими "новими дорогами". Вони пролягають через тимчасово окуповані Росією українські території.