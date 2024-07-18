Це для нього не цінність: як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту

Пройшов рік з моменту потужного удару по Кримському мосту. На знищення цієї незаконно споруди безсумнівно чекають всі українці, втім аналітики стверджують, що це може стати переломним моментом у війні.

Ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що Владімір Путін, що уже бачив влучання у Кремль та у великий бізнес-центр "Москва-Сіті". Тоді не було взагалі ніякої реакції.

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Як на знищення мосту відреагує Путін

Очільник Кремля поводиться так, ніби всі втрати Росії його не стосуються. Загалом проаналізувати та зрозуміти характер Путіна, його ставлення до певних речей дуже важко.

Варто пам'ятати, що особистість російського диктатора трансформувалася. Він дорвався до влади й кардинально змінився.

Хто був ніким, а раптом став усім – починає витворяти жахливі речі. Тому якщо хтось досі вірить у якісь цінності Путіна, то треба лише подивитися на те, що він поховав на війні в Україні пів мільйона своїх громадян,

– розповів Сергій Асланян.

Така кількість загиблих мала б сколихнути населення, змінити їхню думку щодо свого президента. Але цього ми не бачимо. Диктатор продовжує платити за все людьми, економікою, тому для нього не буде складно пожертвувати й Кримським мостом.

Якщо Путін захоче, то для нього міст збудують ще раз. Він цілком спокійно дивився по телевізору на "улюблений" Кремль з діркою в покрівлі, розбитим склом, ніби нічого й не сталося. Для нього це не цінність,

– зауважив Сергій Асланян

Очільник Кремля зосереджений на війні в Україні, наступі, вбивстві цивільних. Тож навіть важко припустити, яка подія може стати тригером для прояву співчуття, совісті, жалю.

"Пам'ятаєте, як Путін з Медвєдєвим "дарували" землі китайцям. Ті самі землі, які були омиті кров'ю російських та радянських солдатів. А тут Кримський міст – його можна ще раз побудувати", – наголосив Асланян.

Він додав, що у Росії все робиться тільки заради грошей та вигоди. Тому будівництво нового мосту тільки збагатить наближених до Путіна людей.