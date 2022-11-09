Кримський міст навряд повноцінно запрацює навіть через рік, – британська розвідка

Російські окупанти вже місяць у поті чола намагаються відремонтувати Кримський міст після "бавовни". Однак їм це ніяк не вдається, то ж процес може затягнутися навіть на рік.

Британська розвідка зазначила, що міст швидше за все не зможуть повністю відновити до вересня 2023 року. То ж постачання ворожої армії й далі буде обмеженим.

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Що там з мостом

Росія намагається відремонтувати Кримський міст, але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року,

– мовиться у повідомленні.

8 листопада окупанти планували закрити автомобільне полотно моста, щоб встановити заміну зруйнованого 64-метрового прольоту. Для заміни пошкодженої ділянки знадобилися 3 прольоти.

Окупанти запевняли Владіміра Путіна, що додаткові прольоти облаштують до 20 грудня. Однак роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення дорожнього руху до березня 2023 року. Тож заміну пошкодженого залізничного мосту вирішили завершити до вересня 2023 року, хоча у Кремлі запевняють, що "терміни будуть прискорені".

Усе вирішить зимова погода

У британській розвідці зазначили, що одна колія зараз відкрита, але рух залізницею залишається обмеженим. Ремонтні роботи повністю залежать від того, яка буде погода взимку.

Атака на Кримському мосту призвела до перерви матеріально-технічного постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи дорогою,

– розповіли розвідники.

У Великій Британії додали, що "бавовна" на мосту та нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі ускладнюють брехню Кремля про "військовий успіх".

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Коротко про "бавовну" на Кримському мосту

Вибухи на Кримському мосту трапилися зранку 8 жовтня. Це стало справжнім шоком для росіян, які живуть на півострові.

Вони моментально почали розгрібати магазини, а окупаційній владі довелося навіть встановити обмеження на продаж продуктів в одні руки.

Росіяни швидко знайшли український слід в атаці на міст, однак президент Володимир Зеленський наголосив, що це може бути наслідком внутрішніх конфліктів у державі-агресорці.

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