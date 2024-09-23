Кримський міст залишається однією із пріоритетних цілей для ураження Україною. У Кремлі це усвідомлюють, а тому готують об'єкт до оборони.

В Україні неодноразово заявляли про намір остаточно знищити Керченський міст. На початку серпня очільник ГУР Кирило Буданов не виключав, що "незаконної конструкції" може не стати у найближчі місяці.

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Росіяни будують захист навколо Керченського мосту

Вочевидь, росіяни серйозно сприйняли погрози на адресу Керченського мосту і почали старанно посилювати його захист. Так, у вересні журналісти помітили на мосту ЗРГК "Панцирь-С1М".

Тепер було зауважено, що на острові Тузла поруч з Керченським мостом росіяни встановлюють металеві вежі з платформами, на яких розміщують системи протиповітряної оборони. Виявлено щонайменше дві такі башти із зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцирь-С1М", а також розвідано майданчик, де зберігаються ці та інші конструкції.

Упродовж тижня окупанти встановили дві металеві вежі обабіч мосту на ділянці, прокладеній по острову Тузла. Візуально їх висота 30 – 35 метрів над рівнем моря.

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Довідка: ЗРГК "Панцирь-С1М" – комплекс ППО, який може розміщуватись на гусеничному та колісному шасі, а також встановлюватися стаціонарно, створюючи над об’єктом "купол" безпеки висотою 15 кілометрів та радіусом 20 кілометрів, відповідно до тактико-технічних характеристик цієї системи. Крім того, "Панцирі" здатні об’єднуватись у групи, збільшуючи радіус захисного покриття.

Журналісти вважають, що росіяни продовжать встановлювати такі вежі вздовж мосту, адже на будмайданчику зі сторони Керчі помічено з десяток аналогічних секцій-трансформерів.