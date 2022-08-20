кримський міст щось відчуває: на табло з’явився текст із запрошенням в Україну
Джерело:телеграм-канал "Анатолій Штірліц"
Те, що доля кримського мосту вже вирішена – ні для кого не секрет, адже його знищення є питанням часу. На тлі цього на в'їзді на міст з'явився напис запрошенням в Україну.
Світлину з кримського мосту опублікував військовий Анатолій Штефан. На в'їзді на ціль ЗСУ з'явився напис "Welcome to Ukraine".
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кримський міст відчуває деокупацію півострова
Поки що невідомо, як саме на табло кримського мосту з'явився напис з запрошенням до України, тому можна припустити, що міст відчуває наближення не лише свого знищення, але й деокупації Криму.
кримський міст відчуває неминуче,
– так прокоментував фото Анатолій Штефан.
У мережі уже жартують про те, що кримський міст перейшов на сторону України. Водночас росіяни стверджують, що табло просто зламали, але версії про те, що це натяк на щось – не виключають.
кримський міст вирішив трохи переосмислити себе / Фото з телеграму Анатолія Штефана
Якою буде доля кримського мосту
кримський міст побудований росією нелегально, тому його доля однозначна – знищення. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк напередодні заявив, що у моста є 3 варіанти:
- добровільний демонтаж російською стороною;
- "втома моста" від перенавантаження, бо після "бавовни" в Криму росіяни масово втікають з півострова;
- "демонтаж" Збройними Силами України.
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