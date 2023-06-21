Сама обирає ціль та атакує, – Світан про переваги Storm Shadow для удару по Кримському мосту
Через Кримський міст росіяни отримують приблизно 30% військової амуніції, тому важливо його знищити. Ракети Storm Shadow, які отримала Україна, мають переваги, які допоможуть це зробити.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, незабаром ми зможемо почути гарні новини щодо Кримського мосту.
Читайте також Усе попереду: Данілов пояснив, чому Storm Shadow ще не полетіли на Кримський міст
Storm Shadow та удар по Кримському мосту
Світан зазначив, що ракета Storm Shadow має перевагу – вона перемикається із супутникової системи управління на інфрачервону теплову головку самонаведення, а далі сама обирає ціль та б'є по ній.
Нею керувати неможливо, вона сама обирає ціль та атакує. Поруч завжди йде ракета-постановник перешкод. Під час першого удару по Луганську росіяни підсвітили ракету ADM-160. Це ракета-постановник перешкод, яка сліпить на кілька секунд локатори ворога певними засобами радіоелектронної боротьби. Вона дає виконати атаку ракеті Storm Shadow,
– пояснив він.
Військовий експерт підкреслив, що ЗСУ вже "промацали" російську систему ППО, тому ракета Storm Shadow повинна 100% влучити у свою ціль.
Світан про ракету Storm Shadow: дивіться відео
Чому Storm Shadow не вдарили по Кримському мосту
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що всі питання стосовно використання Storm Shadow – у компетенції ЗСУ. Вони знають, що робити, коли, як та які саме об'єкти мають бути уражені насамперед.
- Данілов відзначив, що у певний час черга дійде до всіх об'єктів, які будуть складати загрозу для України. Усе попереду і не потрібно поспішати, щоб ретельно підготуватись та отримати стовідсотковий результат.
- Нагадаємо, що Кримський міст вже зазнав пошкодження 8 жовтня 2022 року. Тоді ймовірно після вибуху та пожежі були значно зруйновані залізничний та автомобільний шляхи. Відновлення мосту тривало кілька місяців.
- Голова СБУ України Василь Малюк, коментуючи інцидент з Кримським мостом, зазначив, що його відомство здійснювало для цього "певні заходи".