Сама обирає ціль та атакує, – Світан про переваги Storm Shadow для удару по Кримському мосту

Через Кримський міст росіяни отримують приблизно 30% військової амуніції, тому важливо його знищити. Ракети Storm Shadow, які отримала Україна, мають переваги, які допоможуть це зробити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, незабаром ми зможемо почути гарні новини щодо Кримського мосту.

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Storm Shadow та удар по Кримському мосту

Світан зазначив, що ракета Storm Shadow має перевагу – вона перемикається із супутникової системи управління на інфрачервону теплову головку самонаведення, а далі сама обирає ціль та б'є по ній.

Нею керувати неможливо, вона сама обирає ціль та атакує. Поруч завжди йде ракета-постановник перешкод. Під час першого удару по Луганську росіяни підсвітили ракету ADM-160. Це ракета-постановник перешкод, яка сліпить на кілька секунд локатори ворога певними засобами радіоелектронної боротьби. Вона дає виконати атаку ракеті Storm Shadow,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що ЗСУ вже "промацали" російську систему ППО, тому ракета Storm Shadow повинна 100% влучити у свою ціль.

Світан про ракету Storm Shadow: дивіться відео

Чому Storm Shadow не вдарили по Кримському мосту