Медведєв закликає підривати будинки та бити по Києву через "бавовну" на Кримському мосту

Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв знову лютує. Цього разу він видав порцію маразму через вибухи на Кримському мосту 17 липня.

Він вкотре закликав підривати будинки та бити по Києву. Свою істерику Медведєв висловив у соцмережі, інформує 24 Канал.

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Нова порція маразму від Медведєва

Так, експрезидент країни-агресорки розізлився через потужну "бавовну" у Криму і вкотре назвав усіх "терористами".

Світовий та наш власний досвід показує, що з терористами неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням чи напучуваннями. Вони розуміють лише мову сили. Тільки персональні та зовсім негуманні методи,

– пролепетав Медведєв.

Через свою лють він закликав підривати будинки українців, а також "знищувати найвище керівництво".

"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне – знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо", – сказав Медведєв.

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