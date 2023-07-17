Медведєв закликає підривати будинки та бити по Києву через "бавовну" на Кримському мосту
Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв знову лютує. Цього разу він видав порцію маразму через вибухи на Кримському мосту 17 липня.
Він вкотре закликав підривати будинки та бити по Києву. Свою істерику Медведєв висловив у соцмережі, інформує 24 Канал.
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Нова порція маразму від Медведєва
Так, експрезидент країни-агресорки розізлився через потужну "бавовну" у Криму і вкотре назвав усіх "терористами".
Світовий та наш власний досвід показує, що з терористами неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням чи напучуваннями. Вони розуміють лише мову сили. Тільки персональні та зовсім негуманні методи,
– пролепетав Медведєв.
Через свою лють він закликав підривати будинки українців, а також "знищувати найвище керівництво".
"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне – знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо", – сказав Медведєв.
Потужні вибухи на Кримському мосту: останні новини
- На Кримському мосту вночі 17 липня квітла "бавовна", а місцеві бідкалися про "гучні звуки вибухів".
- Згодом стало відомо, що на мості все ж ушкодження дорожньої покрівлі та, ймовірно, опор.
- За даними джерел 24 Каналу, відновити повноцінний рух на Кримському мосту Росія не зможе. На це ворогу знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.
- Джерела у Службі безпеки України повідомили, що атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил нашої держави.
- Слідчий комітет Росії поспішив заявити, що нібито порушив кримінальну справу за статтею "теракт". Мовляв, за даними слідства, через "терористичну атаку, вчинену спецслужбами України" в ніч на 17 липня, пошкоджено одну з секцій Кримського мосту.
- До речі, російська влада опублікувала офіційне відео з Кримського мосту, на якому в ніч проти 17 липня пролунали два вибухи. На кадрах видно, як сильно міст "приліг".