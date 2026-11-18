На кадрах видно понівечену автомобільну частину споруди, непридатну для використання.

Кадри опублікував моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про стан переправи?

На відео можна побачити місце, де раніше була арка, а також зруйновану ділянку автомобільного полотна. Цілий проліт конструкції опинився у воді. Крім того, пошкоджень зазнали сусідні елементи мосту.

Кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після атаки дивіться тут:

Водночас залізничне сполучення наразі продовжує функціонувати. Російське міністерство транспорту стверджує, що поїзди курсують за розкладом, а також призначено додаткові рейси.



Один із автомобільних прольотів Кримського мосту / Фото Exilenova+.



Пошкоджені прольоти Кримського мосту / Фото Exilenova+.

Напередодні військові аналітики та OSINT-спільноти оприлюднили кадри влучань по споруді, які демонструють руйнування в районі ключових опор. Ще раніше, внаслідок вибуху бойової частини безпілотника 16 листопада, автомобільна арка конструкції змінила нахил приблизно на 15 градусів.