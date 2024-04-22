Вже не виконує всіх функцій: у ВМС сказали, як росіяни охороняють Кримський міст

Пакет допомоги від США, який мають розглянути в Сенаті вже 23 квітня, передбачає озброєння, що може вразити Кримський міст. Росіяни, зі свого боку, впроваджують безпекові заходи та контрміри, аби його захистити, хоча насправді міст через пошкодження має більш символічний, аніж практичний характер.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що як мінімум однієї складової у захисті Кримського мосту більше немає – надводної компоненти. Раніше ВМС України спостерігали в акваторії Керченської протоки присутність бойових кораблів ФСБ Росії, які виконували завдання з охорони і оборони цього об’єкту, однак станом на зараз вже понад місяць там немає жодної одиниці.

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Символ імперської експансії

Відповідно, в росіян мали посилитися інші складові – протиповітряна оборона, спостереження з пунктів на березі, здійснення пропускного режиму на цьому мосту росгвардією, а також задимлення моста хімвійськами у разі небезпеки. І ці складові зараз працюють.

Варто зазначити два основні моменти щодо цієї артерії: перше – зараз це єдиний гарантований спосіб для представників окупантів залишити Крим, тому що виїжджати через материкову частину України – це вже інша історія. А друге – ворог практично не може використовувати міст як логістичний інструмент для військових потреб. Навіть цистерни з пальним стоять вже місяцями,

– зауважив Плетенчук.

Він додав, що на в’їзді з Тамані через пошкодження Кримського мосту, які він отримав раніше, росіяни не можуть заїхати.

Зараз для Росії як для держави цей міст є більше символом імперської експансії. Тільки через це вони його охороняють,

– підсумував речник Військово-морських сил України.

Кримський міст: що відомо