Кримський міст має бути знищений, – Подоляк анонсував нові удари по окупантах

В Офісі Президента анонсували нові вибухи у тимчасово окупованому Криму. Військові об'єкти загарбників будуть знищені у найближчі два-три місяці.

Крим, окупований росіянами, – це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Чого чекати окупантам у Криму

За словами Подоляка, українська стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання та склади боєприпасів та інші об’єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у власних силах окупантів.

Кримський міст, який з'єднує тимчасово окупований півострів з росією, радник глави ОП назвав законною військовою ціллю. Він наголосив, що такий об'єкт має бути знищений.

Це незаконне будівництво і головні ворота для постачання російської армії в Крим. Такі об’єкти мають бути знищені,

– зазначив Подоляк.

Як Україна може зруйнувати кримський міст

Не секрет, що кримський міст є потенційною ціллю для Збройних Сил України. Нам необхідно зруйнувати або хоча б пошкодити його, аби ще більше ускладнити логістику ворога.

Тож, ймовірно, рано чи пізно українські сили все ж завдадуть по ньому удару. Однак вразити таку масштабну ціль не так легко. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що найефективнішим для знищення мосту або припинення його роботи як переходу був би груповий удар ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть нам на озброєння від США.

Що відомо про масовані вибухи у Криму: головні новини

Поблизу Джанкоя 16 серпня пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів.

Внаслідок вибухів біля Джанкоя була пошкоджена залізнична інфраструктура. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що це може пришвидшити деокупацію півострова.

Очевидці зафіксували на відео момент потужного вибуху поблизу Джанкоя. Його масштаб був таким, що явно не мав нічого спільного з пожежею на підстанції.

Також у Криму 16 серпня прогриміли вибухи біля російського аеродрому в Гвардійському. Він розташований всього лиш за 13 кілометрів від Сімферополя.

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