Путін відвідав Кримський міст: був навіть за кермом авто

У понеділок, 5 грудня, стало відомо, що кремлівський диктатор відвідав Крим. Путін завітав на славнозвісний міст.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін "особисто оглянув Кримський міст". Восени туди завітала "бавовна", а очільник Кремля назвав це "терактом".

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Що Путін робив у Криму

Як зазначають, диктатор відвідав Крим і за кермом машини проїхав мостом. Під час поїздки Путін вислуховував доповідь віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна.

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Хуснуллін заявив про відкриття автомобільного руху по правій, відремонтованій стороні Кримського мосту. При цьому ремонту підлягає ліва частина автодороги.

Уточнюється, що демонтаж та заміну пошкоджених прогонів правої частини розпочали в середині жовтня – рух автомобілів на цей час здійснювався по лівій частині. При цьому Хуснуллін заявив, що чотири прогони лівої сторони теж зазнали пошкоджень і мають бути замінені.

Також він повідомив, що протягом 6 – 7 місяців планується відновлення пошкодженої другої колії на залізничній частині мосту.

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