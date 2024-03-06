Комплексний удар, – генерал армії у відставці сказав, що допоможе знищити Кримський міст

Україна виявляє системи ППО у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, неподалік від Кримського мосту. Для удару по цій незаконній забудові потрібен комплексний підхід.

Це 24 Каналу зауважив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, Україна повністю готова до завдання потужних ударів по Кримському мосту.

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Удари по Кримському мосту

Микола Маломуж зазначив, що біля самого Кримського півострова загарбники розмістили ракетні комплекси "Панцир", С-400, протикорабельні ракети, зенітно-ракетні комплекси, дронові системи, РЕБ.

Кримський міст – це наша законна ціль. Щодо цього об’єкта потрібен більш комплексний підхід, ніж щодо корабля "Сергій Котов". Але Україна розвідувала частину тих засобів, які протидіяли нашим силам у процесі підготовки цієї операції.

Ми у процесі підготовки такої операції. Якщо ми говоримо про Кримський міст – це більш комплексний підхід. Тому що там треба виявити багато ліній і систем ППО, радіолокацій, які не пов'язані з цим кораблем або з цим катером невеликим,

– пояснив він.

Це пов'язано з ракетними системами, з повітряними дронами, протидією стратегічного рівня, завданням ударів уже ракетами типу Storm Shadow українського виробництва. Або й самими Storm Shadow чи SCALP, адже ЗСУ можуть застосовувати їх щодо території України, якою є Крим.

Потрібні великі ресурси

Генерал армії у відставці підкреслив, що Кримський міст вже зупиняв своє функціонування через удари ЗСУ. Тоді через нього деякий час не постачали боєприпаси, техніку, живу силу на тимчасово окуповані території. Україна має відповідні засоби. Очевидно, періодично ці дії будуть проводитись.

Ми сьогодні повністю готові до завдання потужних ударів по Кримському мосту, пробити їхні системи ППО і РЕБ, відвернути увагу, як уже проводили наші представники Збройних сили, Служби безпеки України,

– сказав він.

Стратегічний удар буде завданий тоді, коли будуть проводити стратегічні операції, коли буде вхід у Крим, знищення усіх об'єктів стратегічного рівня, Кримський міст, пускові установки, аеродроми, коли будуть комплексні удари.

"Ми до цього рухаємося. Але для цього треба пройти велику роботу, отримання зброї, відпрацювання нових стратегій війни, включаючи потужні наступальної операції і тоді замкнути Крим. Це перспектива після південної успішної операції. Але це велика робота, великі ресурси", – наголосив Маломуж.

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