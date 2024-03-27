Третій механізм знищення буде креативний, – Світан припустив долю Кримського мосту

Україна успішно знищує ворожі кораблі у Чорному морі. Безперечно, що свого часу чекає і Кримський міст.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Кримський міст вже давно перебуває у "списку" на ліквідацію.

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Що буде з Кримським мостом

Як наголосив Світан, Служба безпеки України креативно підходить до того, аби завдати ураження Кримському мосту. Першого разу там використали вибухівку в автомобілі, яка суттєво його пошкодила. Вдруге там завдали удар катером-камікадзе з величезною кількістю вибухівки.

Цілком можливо, що третій варіант буде ще іншим. Тут потрібно не гадати, а просто стежити за ситуацією. Колись цей час настане.

Третій механізм знищення Кримського мосту буде креативним. Служба безпеки підходить кожен раз по-новому. Буде ще щось новеньке,

– сказав Світан.

Є сподівання, що цього року Кримський міст знову буде виведений з ладу. Мабуть, знищити повністю його вийде лише тоді, коли Україна звільнить Крим. Тоді відбудеться демонтаж цього мосту.

Паралельно цього року триватиме послідовне знищення кораблів Чорноморського флоту. Україна вже знайшла потрібні рішення, які дозволяють точково вибивати судно за судном.

Вибухи в Криму: коротко