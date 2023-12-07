ATACMS надто легкі: якою є ідеальна зброя для знищення Кримського мосту

В Україні не приховують планів щодо знищення Керченського мосту. Однак для того, щоб це нарешті сталося, необхідна відповідна зброя, яка не просто частково уразить міст, а повністю його розіб'є.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що Україна уже мала досвід виведення з ладу мостів. Однак він не був успішним на 100%. До ударів по Кримському мосту варто ретельно підготуватися.

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Що знищить Кримський міст

В ракет ATACMS вона доволі легка боєголовка, через що вони не надто підходять для того, аби знищити Керченський міст. Зброя для руйнації мосту має бути іншою.

Потрібна потужна боєголовка, а також підривник такого типу, який ідеальний для пошкодження споруд подібних мостів. Ідеальною зброєю є тяжкі авіабомби або ракети, які не просто роблять дірку в полотні, а які вибухають відповідним оптимізувальним чином при попаданні в міст,

– зауважив Давид Шарп.

Також дуже важливо, щоб у ракет був високий тротиловий елемент.

Можна навести наочний приклад для розуміння, яка зброя не дуже підходить для ударів по мостах. Влітку 2022 року ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту. Його вивели з ладу, однак 1 – 2 попаданнями не вдалось знести цілий проліт. Міст буквально продірявили за допомогою РСЗВ HIMARS. Це був не ідеальна зброя, однак кращої на той момент просто не було.

Антонівський міст, який з'єднує Херсон з лівобережжям, після перших ударів ЗСУ. Херсон, 20 липня 2022 року / ТАСС

"Приблизно те ж можна сказати про Кримський міст: для того, щоб його вивести з ладу – недостатньо кількох дірок. Потрібно або обвалити опори, або знести прольоти, або щоб замість дірок було щось значно більше", – пояснив військовий оглядач.

Антонівський міст обстрілювали багато днів поспіль і фактично перетворили його в решето. Однак з Керченським мостом така історія не спрацює.

Давид Шарп про те, яка зброя підійде для знищення Кримського мосту: дивіться відео

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