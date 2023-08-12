Нові удари по Кримському мосту: військовий експерт припустив, що могло прилетіти

Є кілька варіантів, що прилетіло біля Кримського мосту 12 серпня. Це могли бути і надводні дрони, і перероблені ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що спершу потрібно побачити наслідки пошкодження цього об'єкта. Тоді можна буде чітко сказати, що саме спричинило вибухи на Кримському мосту.

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Що могло спричинити вибухи в Криму

Як наголосив Гетьман, можна припускати, що вибухи на Кримському мосту сталися через невідомі надводні дрони. Коли була попередня "бавовна", то на світлинах не було пошкодження зверху мосту. Тому, якщо це були надводні дрони, то наслідки мали б бути схожими.

Росіяни поширюють на своїх ресурсах інформацію про удар переробленою ракетою до ЗРК С-200. Україна ніколи офіційно не підтверджувала, що має в наявності таку зброю.

До теми – дивіться розмову з Олексієм Гетьманом на ютубі 24 Каналу

За словами Гетьмана, якщо інженери дійсно змогли переробити ракету до С-200 для завдання ударів по наземних цілях, то це – видатна робота. Навіть перероблення головки самонаведення вже можна порівняти зі створенням нової ракети.

Це міг бути і просто пуски таких ракет, щоб відвернути увагу. А згодом вже приплили дрони. Могли розрахувати час, щоб все сталося одночасно. Це – нормальна військова тактика,

– зауважив Гетьман.

Вибухи в Криму: коротко

Субота 12 серпня минає для російських загарбників в тимчасово окупованому в Криму досить тривожно. Ще вночі вони заявили, що буцімто "збили" аж 20 безпілотників.

Згодом в обід почали з'являтися повідомлення про вибухи біля Кримського мосту. На світлинах, які публікували в соцмережах, можна побачити чорний дим поблизу мосту.

Вже через короткий час ситуація повторилася. Пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли про щонайменше 8 вибухів.

Україна ніяк офіційно не коментувала сьогоднішні вибухи в Криму. Тому підтвердженої інформації щодо того, що сталося на Кримському мосту – немає.