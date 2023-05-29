Назавжди виведе з експлуатації, – військовий експерт сказав, що потужно уразить Кримський міст
Отримання Україною далекобійних ракет Storm Shadow відкрило можливості для ЗСУ влучити по Кримському мосту. Однако поки що цього не відбувається.
Військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров припустив, якби ми застосували Storm Shadow по Кримському мосту, то використовували б не 2, а 4 такі ракети. І тоді б міст зазнав би значних ушкоджень. Про це він розповів 24 Каналу.
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Кримський міст "очікує" певну зброю
Він пояснив, що Storm Shadow – дуже потужна ракета. Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 та Х-555, якими ворог атакував Україну 29 травня, мають бойову частину вагою 400 кілограмів. А Storm Shadow – 450 кілограмів. При цьому Х-101/555 мають більшу дальність і працюють на 2,5 тисячі кілометрів, а Storm Shadow – понад 560.
Проте нам не потрібна така велика дальність ракети, щоб дістати по Кримському мосту,
– пояснив військовий експерт.
Також Storm Shadow може мати 4 типи бойової частини. Зокрема є тандемна, її боєголовка спочатку пробиває будь-яку залізобетонну конструкцію і лише потім вибухає.
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Я впевнений, що Кримський міст буде знищено. Однак не має сенсу завдавати йому певної шкоди, яку ворог зможе більше чи менше оперативно усунути,
– зауважив фахівець з протиповітряної оборони.
Напевно, що Кримський міст "очікує", коли Україні передадуть винищувачі F-16, після чого по ньому буде завдано один чи два масовані удари. І після цього цей міст буде назавжди виведений з експлуатації", – наголосив Андрій Крамаров.
Більше про ситуацію на Кримському мосту
- Після потужної "бавовни" на мосту 8 жовтня 2022 року був перекритий рух по ньому вантажівок. Минуло майже 7 місяців, але цю заборону так і не скасували. Окупанти дуже бояться можливих "провокацій" на Кримському мосту. Саме тому рекомендують користуватися дорогами, які пролягають через тимчасово окуповані території України.
- Нещодавно на мосту з'явилось задимлення, рух по ньому було зупинено. Згодом так звана влада тимчасово окупованого Криму повідомила, що задимлення пов'язане з проведенням якихось "навчань".
- В розвідці Великої Британії пояснили, що коли тривали навчання, окупанти використовували димогенератори ТДА-3. Як вважають британці, попри те, що російські військові багато уваги приділяють маскуванню та камуфляжу, вони не дають їм ніякої переваги на полі бою.