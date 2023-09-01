Вихід ЗСУ до Азовського узбережжя він не витримає: яка зброя зруйнує Кримський міст
Кримській міст, попри попередні атаки по ньому, залишається однією з першочергових цілей українських сил. А тому окупанти намагаються його захистити, зокрема виставляючи бонові загородження.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що у разі використання бонового захисту, результат нової атаки морськими дронами важко спрогнозувати. Однак залишаються ще 2 способи виконання диверсійної операції з виведення з ладу Кримського моста.
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Чи можливий удар з повітря
Шарп пояснив, що завдати удар по споруді можна завдати:
- ракетами дальнього радіуса дії;
- з повітря з близької або більш-менш далекої дистанції, але не маються на увазі крилаті ракети.
Однак удар з повітря наразі не є актуальним для українських сил з об'єктивних причин.
"Атакувати з літаків Кримський міст – це буде самогубна операція", – припустив військовий оглядач.
Є теоретична можливість
Водночас ракетами дальнього радіуса повітряного або наземного базування атакувати цю споруду можливо. Проблема полягає в наявності подібних засобів.
Українські сили точно мають на озброєнні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow та Scalp, які застосовуються з літака Су-24. Проте існує певний момент: чи є негласна заборона використання цих ракет по об'єктах в Криму. Спочатку нібито така заборона була. Однак пізніше було майже 100% підтвердження їхнього використання,
– підкреслив Шарп.
Якщо заборона існує з боку західних партнерів, то порушувати її не варто. Якщо ж її не існує й такі ракети ЗСУ можуть застосовувати, то виникає питання їхньої дальності використання.
Якщо ракети Storm Shadow, які Україні передала Велика Британія, мають дальність 500 – 550 кілометрів, то вони зараз можуть легко дістати до Кримського мосту з глибини території, яку зараз контролює Україна.
Але якщо ці ракети мають меншу дальність – 250 – 290 кілометрів, а це найімовірніше, тоді для запуску Storm Shadow по Кримському мосту, необхідно перебувати або на лінії бойового зіткнення, або навіть перетнути її.
"Це дуже ризиковано, проте теоретично така можливість існує", – наголосив військовий оглядач.
Нарешті є ракети українського виробництва, над їхньою розробкою наразі працюють. Але невідомо, які вони матимуть характеристики дальності та точності та чи зможуть досягти Кримського моста.
Військовий оглядач, спрогнозував, в який спосіб ЗСУ може завдати удару по Кримському мосту: дивіться відео
Вирішальний контрнаступ
Також на можливість ЗСУ уразити Кримський міст впливає просування українського контрнаступу. У випадку, якщо він буде успішним і Сили оборони зможуть вийти на узбережжя Азовського моря, тоді звідти українські сили зможуть дістати ракетами GLSDB до моста в Криму.
GLSDBЦя зброя, яку США мають передати України, – гібрид бомби та ракети дальністю приблизно 150 кілометрів. GLSDB є високоточним боєприпасом, який використовується з установки HIMARS.
"Якщо Україна отримає ракети GLSDB, це буде важливий крок до посилення вогневої міці українських збройних сил. І такий крок, найімовірніше, незабаром буде зроблений", – зауважив Давид Шарп.
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Атаки на Кримський міст: що відомо
- Перший раз міст зазнав уражень внаслідок диверсії 8 жовтня 2022 року. Тоді на залізничній гілці Кримському мосту підірвалась фура з вибухівкою. Через пошкодження рух залізницею на мості було відновлено лише в травні 2023 року.
- Вдруге міст було атаковано 17 липня 2023 року морськими дронами. Внаслідок вибуху було пошкоджено прольот в районі 145-ї опори мосту.
- Пізніше голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що до обох випадків "бавовни" на Кримському мосту доклали зусиль виключно українські спецслужби.
- 12 серпня на мосту знову пролунали вибухи. Окупанти спочатку повідомляли про "атаку дронами" на міст, а потім вигадали, що по споруді намагалася завдати удару ракета С-200, яку буцімто збила їхня ППО. Через інцидент, біля мосту виникло задимлення, а рух по ньому тимчасово перекривали.