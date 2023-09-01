Вихід ЗСУ до Азовського узбережжя він не витримає: яка зброя зруйнує Кримський міст

Кримській міст, попри попередні атаки по ньому, залишається однією з першочергових цілей українських сил. А тому окупанти намагаються його захистити, зокрема виставляючи бонові загородження.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що у разі використання бонового захисту, результат нової атаки морськими дронами важко спрогнозувати. Однак залишаються ще 2 способи виконання диверсійної операції з виведення з ладу Кримського моста.

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Чи можливий удар з повітря

Шарп пояснив, що завдати удар по споруді можна завдати:

ракетами дальнього радіуса дії;

з повітря з близької або більш-менш далекої дистанції, але не маються на увазі крилаті ракети.

Однак удар з повітря наразі не є актуальним для українських сил з об'єктивних причин.

"Атакувати з літаків Кримський міст – це буде самогубна операція", – припустив військовий оглядач.

Є теоретична можливість

Водночас ракетами дальнього радіуса повітряного або наземного базування атакувати цю споруду можливо. Проблема полягає в наявності подібних засобів.

Українські сили точно мають на озброєнні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow та Scalp, які застосовуються з літака Су-24. Проте існує певний момент: чи є негласна заборона використання цих ракет по об'єктах в Криму. Спочатку нібито така заборона була. Однак пізніше було майже 100% підтвердження їхнього використання,

– підкреслив Шарп.

Якщо заборона існує з боку західних партнерів, то порушувати її не варто. Якщо ж її не існує й такі ракети ЗСУ можуть застосовувати, то виникає питання їхньої дальності використання.

Якщо ракети Storm Shadow, які Україні передала Велика Британія, мають дальність 500 – 550 кілометрів, то вони зараз можуть легко дістати до Кримського мосту з глибини території, яку зараз контролює Україна.

Але якщо ці ракети мають меншу дальність – 250 – 290 кілометрів, а це найімовірніше, тоді для запуску Storm Shadow по Кримському мосту, необхідно перебувати або на лінії бойового зіткнення, або навіть перетнути її.

"Це дуже ризиковано, проте теоретично така можливість існує", – наголосив військовий оглядач.

Нарешті є ракети українського виробництва, над їхньою розробкою наразі працюють. Але невідомо, які вони матимуть характеристики дальності та точності та чи зможуть досягти Кримського моста.

Військовий оглядач, спрогнозував, в який спосіб ЗСУ може завдати удару по Кримському мосту: дивіться відео

Вирішальний контрнаступ

Також на можливість ЗСУ уразити Кримський міст впливає просування українського контрнаступу. У випадку, якщо він буде успішним і Сили оборони зможуть вийти на узбережжя Азовського моря, тоді звідти українські сили зможуть дістати ракетами GLSDB до моста в Криму.

GLSDB Ця зброя, яку США мають передати України, – гібрид бомби та ракети дальністю приблизно 150 кілометрів. GLSDB є високоточним боєприпасом, який використовується з установки HIMARS.

"Якщо Україна отримає ракети GLSDB, це буде важливий крок до посилення вогневої міці українських збройних сил. І такий крок, найімовірніше, незабаром буде зроблений", – зауважив Давид Шарп.

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