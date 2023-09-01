Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что при использовании боновой защиты, результат новой атаки морскими дронами трудно спрогнозировать. Однако остаются еще 2 способа выполнения диверсионной операции по выведению из строя Крымского моста.
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Возможен ли удар с воздуха
Шарп объяснил, что нанести удар по сооружению можно:
- ракетами дальнего радиуса действия;
- с воздуха с близкой или более или менее далекой дистанции, но не подразумеваются крылатые ракеты.
Однако удар с воздуха пока не актуален для украинских сил по объективным причинам.
"Атаковать с самолетов Крымский мост – это будет самоубийственная операция", – предположил военный обозреватель.
Есть теоретическая возможность
В то же время, ракетами дальнего радиуса воздушного или наземного базирования атаковать это сооружение возможно. Проблема состоит в наличии подобных средств.
Украинские силы точно имеют вооруженные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и Scalp, применяемые с самолета Су-24. Однако существует определенный момент: есть ли негласный запрет на использование этих ракет по объектам в Крыму. Сначала вроде бы такой запрет был. Однако позже было почти 100% подтверждение их использования,
– подчеркнул Шарп.
Если запрет существует со стороны западных партнеров, то нарушать его не стоит. Если же его не существует и такие ракеты ВСУ могут применяться, возникает вопрос их дальности использования.
Если ракеты Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания, имеют дальность 500 – 550 километров, они сейчас могут легко достать до Крымского моста с глубины территории, с контролируемой сейчас Украиной.
Но если эти ракеты имеют меньшую дальность – 250 – 290 километров, а это вероятнее всего, тогда для запуска Storm Shadow по Крымскому мосту, необходимо находиться либо на линии боевого столкновения, либо даже пересечь ее.
"Это очень рискованно, однако теоретически такая возможность существует", – подчеркнул военный обозреватель.
Наконец есть ракеты украинского производства, над разработкой их сейчас трудятся. Но неизвестно, какие у них будут характеристики дальности и точности и смогут ли они достичь Крымского моста.
Военный обозреватель спрогнозировал, как ВСУ может нанести удар по Крымскому мосту: смотрите видео
Решающее контрнаступление
Также на возможность ВСУ поразить Крымский мост влияет продвижение украинского контрнаступления. В случае если оно будет успешным и Силы обороны смогут выйти на побережье Азовского моря, тогда оттуда украинские силы смогут достать ракетами GLSDB до моста в Крыму.
GLSDBЭто оружие, которое США должны передать Украине, – гибрид бомбы и ракеты дальностью около 150 километров. GLSDB является высокоточным боеприпасом, используемым для установки HIMARS.
"Если Украина получит ракеты GLSDB, это будет важный шаг к усилению огневой мощи украинских вооруженных сил. И такой шаг, скорее всего, будет сделан", – отметил Давид Шарп.
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Атаки на Крымский мост: что известно
- Первый раз мост потерпел поражение в результате диверсии 8 октября 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке Крымского моста взорвалась фура со взрывчаткой. Из-за повреждения полностью движение по железной дороге на мосту было возобновлено только в мае 2023 года.
- Во второй раз мост был атакован 17 июля 2023 морскими дронами. В результате взрыва был поврежден пролет в районе 145-й опоры моста.
- Позже глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что к обоим случаям "хлопка" на Крымском мосту приложили усилия исключительно украинские спецслужбы.
- 12 августа на мосту снова раздались взрывы. Оккупанты сначала сообщали об "атаке дронами" на мост, а затем придумали, что по сооружению пыталась нанести удар ракета С-200, которую якобы сбила их ПВО. Из-за инцидента, у моста возникло задымление, а движение по нему временно было перекрыто.