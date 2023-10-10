Це розв'яже проблему, – Черник назвав можливості знищити Кримський міст

Проблему Кримського мосту можна остаточно розв'язати великим залпом далекобійних ракет. Ідеться як про наземні, так і авіаційні типи.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, якими засобами можна упідводнити цю незаконну конструкцію.

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"ATACMS можуть упоратись із цим завданням. Від Керчі до Гуляйполя в межах 250 кілометрів, а є модифікація ATACMS, яка завдає ударів до 300 кілометрів", – зазначив Черник.

США таки вирішили передати ракети ATACMS Україні, але модифікацію з касетною боєголовкою і лише невелику кількість. Невідомо, коли саме це станеться.

Але має бути великий ракетний залп – кілька десятків чи навіть сотень ракет. Крім того, навіть після затоплення мосту важливо тримати його під вогневим контролем, щоб росіяни не могли його відбудувати.

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Коли Україна нарешті отримає винищувачі F-16, зможе застосувати і їх проти незаконної конструкції. Літаки можуть нести дві ракети AGM-158 JASSM, які завдають удару на відстань до 980 кілометрів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що фактичне постачання F-16 до України почнеться наступного року. Усе залежить від темпів навчання українських пілотів.

Після знищення Кримського мосту має минути кілька місяців, доки Крим по-справжньому почне "задихатись". Як відомо, 90% від усього забезпечення півострова везуть залізницею. Росіяни усвідомлюють ці ризики, адже почали будувати пряме залізничне сполучення на материковій частині окупованої території України.

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