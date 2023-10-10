Це розв'яже проблему, – Черник назвав можливості знищити Кримський міст
Проблему Кримського мосту можна остаточно розв'язати великим залпом далекобійних ракет. Ідеться як про наземні, так і авіаційні типи.
Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, якими засобами можна упідводнити цю незаконну конструкцію.
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"ATACMS можуть упоратись із цим завданням. Від Керчі до Гуляйполя в межах 250 кілометрів, а є модифікація ATACMS, яка завдає ударів до 300 кілометрів", – зазначив Черник.Зверніть увагу! США таки вирішили передати ракети ATACMS Україні, але модифікацію з касетною боєголовкою і лише невелику кількість. Невідомо, коли саме це станеться.
Але має бути великий ракетний залп – кілька десятків чи навіть сотень ракет. Крім того, навіть після затоплення мосту важливо тримати його під вогневим контролем, щоб росіяни не могли його відбудувати.
Чим можна знищити Кримський міст: дивіться відео 24 Каналу
Чим ще можна уразити Кримський міст
Коли Україна нарешті отримає винищувачі F-16, зможе застосувати і їх проти незаконної конструкції. Літаки можуть нести дві ракети AGM-158 JASSM, які завдають удару на відстань до 980 кілометрів.
Після знищення Кримського мосту має минути кілька місяців, доки Крим по-справжньому почне "задихатись". Як відомо, 90% від усього забезпечення півострова везуть залізницею. Росіяни усвідомлюють ці ризики, адже почали будувати пряме залізничне сполучення на материковій частині окупованої території України.
Що відбувається з Кримським мостом: останні новини
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає туманними перспективи Кримського мосту. За її словами, він надалі потерпатиме від ударів.
- Такої ж думки дотримується очільник української розвідки Кирило Буданов. Існування Кримського мосту – це лише питання часу.
- Як відомо, Кримський міст зазнав кількох атак. Перша відбулась ще 8 липня 2022 року, а друга – 17 липня 2023-го. Крім того, було гучно 12 серпня. Натепер росіяни можуть користуватись мостом лише частково.