Величезний ризик для ворога: чому Росія знову возить паливо через Кримський міст

Росіяни знову почали використовувати Кримський міст для перевезення палива. Після двох ударів по незаконній споруді Росія з обережністю використовувала вантажні потяги.

Це було доволі небезпечно, адже морські дрони завдали серйозних уражень мосту. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що спонукало окупантів відновити перевезення палива через міст.

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Ризик для росіян та можливість для ЗСУ

Росія знову почала перевозити паливо через Керченський міст. Довгий час росіяни використовували мінімум вантажних потягів через Кримський міст, адже через попередні українські атаки безпека конструкції була серйозно порушена.

Вони пішли на ризик. Так, це справді ризик, бо пам'ятаємо перший удар по мосту, як тоді була підірвана вантажівка з серйозним боєзапасом. Керченський міст тоді фактично прогорів. Я так розумію, що останні удари по Керченській поромній переправі фактично повністю вивели її з ладу, а через неї переправляли паливо,

– зазначив Роман Світан.

Військовий експерт припустив, що вдалося вивести з ладу також систему подачі насосів основного продуктопроводу, який перекачував дизель та авіаційний керосин вздовж Керченського мосту. Зокрема, були удари по порту Кавказ та насосних станціях.

"Ймовірно, це призвело до виведення з ладу системи поставки палива. Через те росіянам довелося знову відновити перекидання палива через Керченський міст. У нас з'явилося вікно можливостей ще раз "впіймати" потяг на Кримському мосту. Це цілком реально", – наголосив Світан.

Зокрема, вдарити по незаконній споруді у Криму можна, застосувавши засоби далекобійного ураження. Якщо обрати для цього влучний час – то цілком реально знову потрапити у вантажні потяги, що перевозять паливо.

Росіяни хочуть захистити Кримський міст: