Не Байден: на Кримській платформі США представить впливовий та резонансний політик

У саміті Кримської платформи цього року не візьмуть участь ні президент США Джо Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс. Натомість приїде не менш популярний політик – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Однак США офіційно ще не повідомили про свого представника. Втім речник Зеленського Сергій Никифоров висловив переконання, що саме Буттіджедж приїде в Україну.

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Чому не приїдуть Байден та Гарріс

За словами народного депутата та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Курт Волкер під час зустрічі з ним розповів про те, що Байден в Україну не приїде через низку причин. Також на поїздку американського лідера вплинули непрості стосунки з Україною, що перед виборами неодноразово згадував Трамп.

Американський дипломат, за словами народного депутата, переконаний, що навіть якби Байден захотів приїхати на саміт Кримської платформи, то оточення б відмовило його.

Поїздка в Україну віцепрезидентки США Камали Гарріс є фактично неможливою. У Білому домі перерозподілили обов'язки й тепер віцепрезиденти не займаються зовнішньою політикою.

Та приїде фігура не менш значуща

В офіційних списках прізвища американського міністра ще немає, однак й інші джерела в дипломатичних колах переконують, що на Кримську платформу приїде саме він. У Буттіджеджа буде статус спецпредставника Байдена.

Також інформацію фактично підтвердив Офіс Президента. Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров впевнений, що США представить саме міністр транспорту.

Хто такий Пітер Буттіджедж