Затор на Кримському мосту не розсмоктується і тягнеться на багато кілометрів
На під'їздах до Кримського мосту і на самій споруді утворився багатокілометровий затор. Російські окупанти посилено перевіряють усі автомобілі.
У місцевих пабліках інформують, що окупанти на Кримському мості перевіряють всі автівки за допомогою рентгена, інформує 24 Канал. Зазначається, що посилену перевірку проводять у рамках "жовтого рівня терористичної небезпеки", який подовжили в Криму до 21 січня.
Зверніть увагу Деталі операції будуть відомі після війни, – голова СБУ про Кримський міст
Окупанти перевіряють всі автівки за допомогою рентгена
За інформацією проєкту "Крим. Реалії", на під'їзді до мосту в заторі стоять близько 1200 автомобілів. Повідомляється, що станом на 8 ранку затор на в'їзд у Крим тягнеться на 3 кілометри.
Разом з тим, у пабліках пишуть, що затор також спостерігається і на виїзді з Криму у бік Росії. Затори на Кримському мості утворилися ще 29 грудня.
Затори на Кримському мосту: відео
З чим може бути пов'язана ситуація на Кримському мосту
- В окупованому Джанкої 29 грудня пролунали вибухи. За словами очевидців, було чутно 3 – 4 вибухи, а потім над передмістям здійнявся дим.
- Росіяни традиційно писали, мовляв, це ППО збиває щось в небі. Вибухи в Криму прогриміли під час масованої ракетної атаки по Україні.
- Також неспокійно в Криму було й 30 грудня. Цього разу вибухи прогриміли в Севастополі.
- Окупанти посилили перевірки на Кримському мосту після того, як у жовтні там сталася "бавовна". Росія цинічно звинуватила Україну в теракті на Кримському мосту і нібито у відповідь 10 жовтня завдала масованої ракетної атаки.
- В Україні вважають, що російське розслідування щодо "бавовни" на Кримському мосту не витримує жодної критики. У грудні росіяни заявили про відновлення руху на пошкоджених ділянках мосту.