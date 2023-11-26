Хвилі сягатимуть до 8 метрів: на Крим насувається потужний шторм

У анексованому Криму найближчим часом може суттєво зіпсуватися погода. Там 26 листопада очікують сильні шторми на узбережжі Чорного моря.

Про це стало відомо з даних моніторингової системи Poseidon. Там попереджають, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту, передає 24 Канал.

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У Криму прогнозують 8-метрові хвилі

Аналітики моніторингової системи Poseidon зазначили, що пік хвиль очікується з 21 години 26 листопада по 0 години 27 листопада. Так, висота хвиль може сягати висоти триповерхового будинку.

Експерти зауважили, що сила вітру становитиме від 7 за шкалою Бофорта. Зокрема, там 14 балів відзначають як максимальне значення і визначають як "абсолютний шторм".

На погіршення погодних умов уже встигли відреагувати у так званій адміністрації Скадовського муніципального округу. Там уже охрестили негоду "Штормом століття" і сказали, що основний удар візьме на себе схід Криму і Севастополь.

Оголосили штормове попередження й у так званому мнс Криму. Там зазначили, що існує ймовірність виникнення надзвичайних подій в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки. Тому перебування людей у прибережній зоні, на пірсах і берегоукріплювальних спорудах може бути небезпечним для життя.

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