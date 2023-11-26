Хвилі сягатимуть до 8 метрів: на Крим насувається потужний шторм
У анексованому Криму найближчим часом може суттєво зіпсуватися погода. Там 26 листопада очікують сильні шторми на узбережжі Чорного моря.
Про це стало відомо з даних моніторингової системи Poseidon. Там попереджають, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту, передає 24 Канал.
Дивіться також Майже всю Україну накриють дощі та сніг: прогноз погоди на 26 листопада
У Криму прогнозують 8-метрові хвилі
Аналітики моніторингової системи Poseidon зазначили, що пік хвиль очікується з 21 години 26 листопада по 0 години 27 листопада. Так, висота хвиль може сягати висоти триповерхового будинку.
Експерти зауважили, що сила вітру становитиме від 7 за шкалою Бофорта. Зокрема, там 14 балів відзначають як максимальне значення і визначають як "абсолютний шторм".
На погіршення погодних умов уже встигли відреагувати у так званій адміністрації Скадовського муніципального округу. Там уже охрестили негоду "Штормом століття" і сказали, що основний удар візьме на себе схід Криму і Севастополь.
Оголосили штормове попередження й у так званому мнс Криму. Там зазначили, що існує ймовірність виникнення надзвичайних подій в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки. Тому перебування людей у прибережній зоні, на пірсах і берегоукріплювальних спорудах може бути небезпечним для життя.
На Україну насувається негода
- Майже всю Україну 26 листопада накриє потужна негода. Зокрема, у регіонах очікуються опади у вигляді снігу та дощу.
- Через це в нашій країні розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Його створили, щоб оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах.
- Через негоду в Україні будуть і значні пориви вітру, які можуть подекуди сягати до 30 метрів на секунду. Однак значних морозів в нашій державі на 26 і 27 листопада синоптики не прогнозують.