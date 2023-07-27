Окупанти затримали 13 кримських татар в Сімферополі: серед них 2 журналісти

27 липня 2023, 21:58
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Російські загарбники продовжують знущатися з жителів анексованого Криму. Так, загарбники затримали 13 кримських татар, які прийшли під будівлю так званого "Верховного суду Криму" в Сімферополі.

Про це повідомляють кримськотатарські ЗМІ. Серед затриманих осіб також були й 2 журналісти, передає 24 Канал.

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Що відомо про затримання кримських татар 

Видання повідомляють, що біля "Верховного суду Криму" росіяни затримали щонайменше 13 осіб, серед яких було 10 чоловіків та 3 жінки, які прийшли підтримати судове засідання щодо справи Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова. Цих чоловіків судять за буцімто вчинення диверсії на газопроводі в Перевальному.

Згодом кримськотатарським медіа вдалося ідентифікувати всіх затриманих осіб. 

Росіяни затримали таких кримськотатарських активістів:

  • Зарему Ахтемову;
  • Ескендера Ахтемова;
  • Керіма Аблямітова;
  • Рустема Усеїнова;
  • Рустема Курносова;
  • Сервера Ахметова;
  • Сеяру Усеїнову;
  • Мансура Тейфука;
  • Нарімана Абдурахманова;
  • Мустафу Мустафаєва;
  • Руслана Джелялова;
  • журналістку Луфтіє Зудієву;
  • журналіста Куламета Ібрагімова.

За попередніми даними, затриманих посадили в автобус та відвезли до відділку Залізничний для встановлення осіб. Російські силовики зазначили, що підставою для затримання кримських татар стало повідомлення на екстрену службу 102 про "порушення громадського правопорядку".

У виданні "Кримський дискурс" зазначили, що наразі в Криму колаборанти часто повідомляють про збори кримських татар "понад три". Саме тому поліцейські загарбників їх арештовують.

Окупанти затримали кримськотатарських медійників

У медіа "Ґрати" повідомили, що журналістка Лутфіє Зудієва мала висвітлювати судове засідання у так званому "Верховному суді Криму", яке стосувалося справи Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, звинувачених російською владою в диверсії.

У виданні наголосили, що Зудієву окупанти відмовилися пустити до будівлі суду, а згодом взагалі затримали. Серед затриманих також є кореспондент видання "Грані" Куламет Ібрагімов.

Під час затримання Зудієва продемонструвала прескарту та заявила, що виконує редакційне завдання, проте поліцейські це проігнорували,
– сказали в "Ґратах".

Згодом стало відомо, що Зудієву доставили до відділку поліції, де погрозами намагалися змусити здати відбитки пальців та зразки слини, на що вона відповіла відмовою. У результаті на Зудієву склали адмінпротокол. 

Наостанок у "Ґратах" зазначили, що журналістка висвітлює цю справу із самого початку і мала написати фінал цієї історії. Там закликали негайно звільнити Зудієву та інших затриманих кримських татар.

Що відомо про справу про "диверсію" в Перевальному

  • Російські загарбники у вересні 2021 року провели обшуки та затримали 5 осіб, серед яких був Наріман Джелял, Асан Ахтемов та Азіз Ахтемов. Їм інкримінували буцімто "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне, що в анексованому Криму. 
  • Вже через рік окупаційний суд у Криму виніс рішення щодо затриманих кримськотатарських активістів. Так, Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Асана Ахметова – до 15 років колонії суворого режиму, а Азіза Ахтемова – до 13 років колонії суворого режиму. 
  • Щодо затримання кримськотатарських активістів висловлювався і Володимир Зеленський. Він наголошував, що Джелял просто захищав свій народ, а Росія затримала його, хоча він жодного злочину не вчинив.

Автор: Владислав Кравцов