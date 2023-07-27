Окупанти затримали 13 кримських татар в Сімферополі: серед них 2 журналісти
Російські загарбники продовжують знущатися з жителів анексованого Криму. Так, загарбники затримали 13 кримських татар, які прийшли під будівлю так званого "Верховного суду Криму" в Сімферополі.
Про це повідомляють кримськотатарські ЗМІ. Серед затриманих осіб також були й 2 журналісти, передає 24 Канал.
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Що відомо про затримання кримських татар
Видання повідомляють, що біля "Верховного суду Криму" росіяни затримали щонайменше 13 осіб, серед яких було 10 чоловіків та 3 жінки, які прийшли підтримати судове засідання щодо справи Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова та Азіза Ахтемова. Цих чоловіків судять за буцімто вчинення диверсії на газопроводі в Перевальному.
Згодом кримськотатарським медіа вдалося ідентифікувати всіх затриманих осіб.
Росіяни затримали таких кримськотатарських активістів:
- Зарему Ахтемову;
- Ескендера Ахтемова;
- Керіма Аблямітова;
- Рустема Усеїнова;
- Рустема Курносова;
- Сервера Ахметова;
- Сеяру Усеїнову;
- Мансура Тейфука;
- Нарімана Абдурахманова;
- Мустафу Мустафаєва;
- Руслана Джелялова;
- журналістку Луфтіє Зудієву;
- журналіста Куламета Ібрагімова.
За попередніми даними, затриманих посадили в автобус та відвезли до відділку Залізничний для встановлення осіб. Російські силовики зазначили, що підставою для затримання кримських татар стало повідомлення на екстрену службу 102 про "порушення громадського правопорядку".
У виданні "Кримський дискурс" зазначили, що наразі в Криму колаборанти часто повідомляють про збори кримських татар "понад три". Саме тому поліцейські загарбників їх арештовують.
Окупанти затримали кримськотатарських медійників
У медіа "Ґрати" повідомили, що журналістка Лутфіє Зудієва мала висвітлювати судове засідання у так званому "Верховному суді Криму", яке стосувалося справи Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, звинувачених російською владою в диверсії.
У виданні наголосили, що Зудієву окупанти відмовилися пустити до будівлі суду, а згодом взагалі затримали. Серед затриманих також є кореспондент видання "Грані" Куламет Ібрагімов.
Під час затримання Зудієва продемонструвала прескарту та заявила, що виконує редакційне завдання, проте поліцейські це проігнорували,
– сказали в "Ґратах".
Згодом стало відомо, що Зудієву доставили до відділку поліції, де погрозами намагалися змусити здати відбитки пальців та зразки слини, на що вона відповіла відмовою. У результаті на Зудієву склали адмінпротокол.
Наостанок у "Ґратах" зазначили, що журналістка висвітлює цю справу із самого початку і мала написати фінал цієї історії. Там закликали негайно звільнити Зудієву та інших затриманих кримських татар.
Що відомо про справу про "диверсію" в Перевальному
- Російські загарбники у вересні 2021 року провели обшуки та затримали 5 осіб, серед яких був Наріман Джелял, Асан Ахтемов та Азіз Ахтемов. Їм інкримінували буцімто "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне, що в анексованому Криму.
- Вже через рік окупаційний суд у Криму виніс рішення щодо затриманих кримськотатарських активістів. Так, Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Асана Ахметова – до 15 років колонії суворого режиму, а Азіза Ахтемова – до 13 років колонії суворого режиму.
- Щодо затримання кримськотатарських активістів висловлювався і Володимир Зеленський. Він наголошував, що Джелял просто захищав свій народ, а Росія затримала його, хоча він жодного злочину не вчинив.