Чому в Криму впав російський літак: авіаексперт назвав найімовірнішу версію

Російський винищувач Су-27 в тимчасово окупованому Криму спіткало лихо. Літак спалахнув у повітрі та впав у море.

Інцидент стався 28 березня. В етері 24 Каналу авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський припустив, яка причина падіння ворожого судна.

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Працює "Пе-Ве-О"

Цілком ймовірно, що винищувач Су-27 над окупованим Севастополем збила російська ППО. Як зазначив авіаексперт, система протиповітряної оборони може спрацьовувати автоматично і знищувати навіть свої літаки.

Я припускаю, що скоріш за все був friendly fire власними силами ППО,

– мовив Храпчинський.

Росія в активному режимі постійно працює над акваторією Чорного моря і півостровом Крим. Адже з нашого боку активно летять повітряні цілі як БпЛА, так і ракети, тому ворог постійно моніторить ситуацію.

Могла статися затримка відповіді пілота або не спрацювала система "свій – чужий", в результаті чого цей літак був збитий.

Путіну "лапшають"

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 347 літаків та 325 гелікоптерів.

Водночас Владімір Путін під час пресконференції різко заперечив, що російські системи ППО можуть збивати свої ж літаки. Диктатор почав виправдовуватися, що буцімто сучасна автоматика системи "свій – чужий" розпізнає літаки й ніколи не помиляється. Мовляв, навіть якщо спрацює людський фактор і хтось натисне кнопку, то система розпізнає свій літак і не збиватиме його.

Очевидно, Путіну продовжують розповідати казки про так звану "другу армію світу", успіхи "сво" в Україні, унікальну російську техніку тощо.

Я думаю, що його (Путіна – 24 Канал) гарно обдурюють ті інженери, які кажуть, що "Кинджал" – гіперзвукова ракета, а "Циркону" "аналогов нєт",

– додав авіаексперт.

За його словами, є випадки навіть в доволі потужних країнах, коли відпрацьовують самостійно системи протиповітряної оборони. Говорити про новітню техніку в росіян безглуздо, адже навіть Су-35 чи Су-34 – це лише глибока модернізація радянського Су-127.

Знищення російських літаків