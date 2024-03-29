Чому в Криму впав російський літак: авіаексперт назвав найімовірнішу версію
Російський винищувач Су-27 в тимчасово окупованому Криму спіткало лихо. Літак спалахнув у повітрі та впав у море.
Інцидент стався 28 березня. В етері 24 Каналу авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський припустив, яка причина падіння ворожого судна.
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Працює "Пе-Ве-О"
Цілком ймовірно, що винищувач Су-27 над окупованим Севастополем збила російська ППО. Як зазначив авіаексперт, система протиповітряної оборони може спрацьовувати автоматично і знищувати навіть свої літаки.
Я припускаю, що скоріш за все був friendly fire власними силами ППО,
– мовив Храпчинський.
Росія в активному режимі постійно працює над акваторією Чорного моря і півостровом Крим. Адже з нашого боку активно летять повітряні цілі як БпЛА, так і ракети, тому ворог постійно моніторить ситуацію.
Могла статися затримка відповіді пілота або не спрацювала система "свій – чужий", в результаті чого цей літак був збитий.
Путіну "лапшають"
Водночас Владімір Путін під час пресконференції різко заперечив, що російські системи ППО можуть збивати свої ж літаки. Диктатор почав виправдовуватися, що буцімто сучасна автоматика системи "свій – чужий" розпізнає літаки й ніколи не помиляється. Мовляв, навіть якщо спрацює людський фактор і хтось натисне кнопку, то система розпізнає свій літак і не збиватиме його.
Очевидно, Путіну продовжують розповідати казки про так звану "другу армію світу", успіхи "сво" в Україні, унікальну російську техніку тощо.
Я думаю, що його (Путіна – 24 Канал) гарно обдурюють ті інженери, які кажуть, що "Кинджал" – гіперзвукова ракета, а "Циркону" "аналогов нєт",
– додав авіаексперт.
За його словами, є випадки навіть в доволі потужних країнах, коли відпрацьовують самостійно системи протиповітряної оборони. Говорити про новітню техніку в росіян безглуздо, адже навіть Су-35 чи Су-34 – це лише глибока модернізація радянського Су-127.
Знищення російських літаків
- Вночі 20 березня на російському аеродрому в Енгельсі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що ГУР МО завдали удар по військовому об'єкту українськими дронами "Лютий".
- Супутникові знімки свідчать, що на момент удару на території авіабази було 11 літаків. Мовиться, зокрема, про 9 бомбардувальників – 6 Ту-95 та 3 Ту-160.
- Після цього інциденту, на аеродромі "Енгельс" знову з'явилися намальовані винищувачі Ту-95МС та Ту-160. На знімку також зафіксовано наслідки нічної "бавовни".