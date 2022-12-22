Путіна починають ненавидіти: у Криму зростають антиросійські настрої

Ті жителі Криму, які у 2014-му зрадили Україну, а також ті, хто кинув все у Росії та переїхав на півострів після його окупації, звинувачують Путіна у всіх своїх бідах. При цьому перші все частіше не приховують бажання про повернення Криму під контроль Києва.

Величезну хвилю невдоволення діями кремлівської влади в Криму, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, зафіксували наприкінці листопада, як тільки військове керівництво Росії почало готуватися до оборони півострова. Загалом антипутінські настрої серед мешканців Автономної Республіки почали зростати одразу після повномасштабного вторгнення.

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Втім, для більшості мешканців Криму навіть після початку російського наступу на всіх можливих напрямах війна була чимось далеким, що не торкалося їх особисто. Тепер ця ситуація докорінно змінилася.

Путін порушив суспільний договір та підірвав до себе довіру

Якщо події 24 лютого відверто "ватні" кримчани зустрічали як свято, то вже через кілька місяців ситуація на півострові стала більш напруженою. Однак у квітні-травні 2022 року розуміння того, що Росія програє війну, у жителів півострова ще не було.

З Криму панічно виїжджали родини ФСБшників, "чиновників" та військових, які могли спрогнозувати розвиток подій на найближчий рік.

Загалом навіть попри "від'ємний наступ" на Київ, Суми, Чернігів, Миколаїв та Харків, затоплення крейсеру "Москва" та поразку на Зміїному кримчани вірили, що "спецоперація йде за планом".

Здогадуватись про те, що реальність є геть іншою, аніж показують по телебаченню, жителі окупованого півострова почали після перших "бавовн" на аеродромах . Вже тоді ті, хто мав хоча б якісь заощадження, почали повертатися до своєї московитської глибинки, подекуди навіть не встигаючи продати квартири у Криму. Адже вже у липні на півострові було виставлено на продаж стільки нерухомості, що швидко реалізувати житло було просто нереально навіть із величезними знижками.

. Вже тоді ті, хто мав хоча б якісь заощадження, почали повертатися до своєї московитської глибинки, подекуди навіть не встигаючи продати квартири у Криму. Адже вже у липні на півострові було виставлено на продаж стільки нерухомості, що швидко реалізувати житло було просто нереально навіть із величезними знижками. А от коли стався нищівний вибух на Керченському мості, навіть найбільш затяті адепти "русского мира" почали розуміти всю небезпеку ситуації.

При цьому треба зауважити, що неабиякий підрив довіри до Путіна з боку кримчан стався після оголошення ним "часткової" мобілізації. Адже примусовий набір до війська на півострові проходив вкрай невибірково та жорстко. Із урахуванням того, що між Кремлем та жителями Криму існував певний суспільний договір, який полягав у тому, що кримчани мали терпіти відсутність води й обожнювати владу, а натомість Москва підтримує хитку економіку регіону величезними дотаціями та гарантує йому безпеку.

Натомість повномасштабна війна проти України призвела до того, що Росії довелося скорочувати всі витрати окрім військових. І наслідки цього кримчани вже потроху починають відчувати, адже всі програми розвитку згортаються, а економіка півострова давно вже мертва.

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При цьому фактично всі жителі Криму бачать вантажівки з тілами російських військових, колони розбитої російської техніки, яку загарбники тягнуть з херсонського та запорізького напрямків, а також усвідомлюють масштаби бойових дій та силу української армії. Не можуть не розуміти кримчани й того, наскільки слабкими є ЗС Росії. "Аналоговнєтна" московитська ППО виявилася ні на що не здатною, а всі безпекові гарантії Кремля – брехливими.

Нещодавно на Кримському перешийку в Чонгарі пролунали вибухи – просто на кордоні почалась пожежа. Росіяни уже непокояться, що туди почали діставати українські захисники.

Всі розуміють, що своїм маніакальним бажанням знищити Україну Путін приніс до дому кримчан війну. Ключовим аргументом щодо окупації Криму, яким пишалося все російське суспільство, було те, що "президент зміг захопити півострів без жодного пострілу" і те, що "тут не стріляють". Мовляв, після приходу Росії Автономна Республіка перетворилася на оплот спокою та стабільності. Тепер від цього ствердження не залишилося й сліду.

Крим в очікуванні війни

Станом на середину грудня 2022 у жодного із мешканців Криму немає сумнівів щодо того, що рано чи пізно ЗСУ з'являться на півострові. При цьому ніхто з кримчан чи так званих "понаехавших" не бажає, аби через їх місто чи село проходила лінія фронту. Перекидання бойових дій на територію Криму вони панічно бояться.

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Не менше всіх лякає той факт, що військове командування вже зараз починає готуватися до оборони. При чому фортифікації встановлюють не лише на перешийку, але й з боку моря. Зрозуміло, що у цивільних, яким 8 років розповідали про міць російського флоту та відсутність українського, появи надовбів та мінних полів на пляжах викликають неабиякий розрив шаблону.

"Зуби дракона" у Криму / Фото ГУР

Відчуття війни за Крим, яка рано чи пізно настане, лякає всіх його жителів, хто підтримував анексію. Через це вони подекуди вже у відкриту говорять про те, що півострів треба повернути під контроль Києва мирним шляхом, а також дістають із шухляди запилені українські паспорти.

Ненависть до Путіна та всього московського керівництва, небажання тікати з Криму, адже там все "так по-домашньому", а також усвідомлення невідворотності поразки Росії неабияк підсилює антиросійські настрої на півострові. І цей факт цілком може підкосити місцеву "владу", призвести до певних протестних дій, а також до посилення допомоги українським військовим, аби боротьба за Крим була максимально безпечною для цивільних.