Після визволення Криму в нього, найімовірніше, заберуть автономний статус, – ОП

Михайло Подоляк прокоментував ситуацію в Криму після деокупації. Він пояснив, чи має бути Крим автономним після повернення до України.

Радник глави Офісу Президента розповів УНІАН, що унітарна держава тому й унітарна, що там немає ніяких окремих автономій. Адже вони, за словами Подоляка, так чи інакше є живильним середовищем для виникнення сепаратиських настроїв, пише 24 Канал.

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Чи матиме Крим автономію після деокупації

Безумовно, автономія – це небезпечний шлях, шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх "щеплень", які ми зараз отримали, нам потрібно цим шляхом йти,

– заявив радник Андрія Єрмака.

Михайло Подоляк зауважив, що не варто забувати – у нас є етнічні спільноти і їхні права повинні бути в повному обсязі визначені. Зокрема, кримські татари заслуговують, щоб ми на них дивились з великою симпатією.

Останні новини Криму: коротко

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що у тимчасово окупованому Криму з початку 2023 року "бавовна" розцвітала вже майже 30 разів.

За словами Юсова, там працюють різні чинники. Зокрема, переважно мовиться про інциденти, чи про проблеми з дотриманням правил протипожежної безпеки на військових об'єктах та на тих об'єктах, які забезпечують діяльність окупаційної армії та флоту.

Також представник ГУР Міноборони України вкотре пояснив, що будь-які дії українських Сил безпеки та оборони, правоохоронців, спецслужб на українській території є законними.