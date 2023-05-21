Не терплять росіян: у Криму облили червоною фарбою портрет Путіна і постер біля військкомату

Жителі Криму всіляко показують своє несприйняття анексії півострова Росією. Так, в окупованій Ялті невідомі облили червоною фарбою банер з портретом російського диктатора Путіна.

Крім цього, фарбою розмалювали й пропагандистський постер біля одного з військкоматів міста. Про це пишуть у телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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У мережі 21 травня з'явилося фото, на якому чітко видно, як пропагандистський банер з портретом Владіміра Путіна досить добре постраждав від плям червоної фарби. Також постраждали й колони будівлі, на якій розмістили цю пропагандистську вивіску.



У Ялті облили фарбою портрет Путіна / Фото з соцмереж

До того ж у Ялті того ж дня "постраждав" від фарби й рекламний плакат росіян, на якому окупанти у своєму пропагандистському дусі запрошували чоловіків долучитися до армії за контрактом. На постері росіяни обіцяли не "золоті гори" всім, хто приєднається в їхні збройні сили.

Російський пропагандистський постер облили фарбою: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, хто саме здійснив цю акцію протесту. Окупаційна влада Росії також ці події поки не коментувала.

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