Рівень ненависті до ворога – критичний: у Криму люди масово палили російську символіку

Російський контингент продовжує перебувати в Криму. Втім, місцеві не надто раді таким "гостям" і почали активно нищити російську символіку.

Нагадаємо, що нещодавно агенти "Атеш" повідомили, що російські військовослужбовці ППО отримали "рекомендацію" щодо евакуації своїх родин з півострова. Зокрема, там зазначили, що цей розвиток подій збігається із переміщенням систем ППО в Бєлгородську область.

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Кримчани активно нищили російську символіку

Активісти руху "АТЕШ – Громадянська Сила" повідомляють про значне зростання рівня ненависті до окупаційної влади в Криму, що вже досяг критичної точки. За їхніми даними, вчора, 12 червня, кримчани масово спалювали прапори та іншу символіку російських окупантів.

Багато хто з них поки не готовий показувати свої багаття, в яких горіли прапори Росії, на загальний огляд,

– зазначають активісти.

Втім, в "Атеш" впевнені, що день, коли обурення кримчан досягне піка і вони масово виступлять проти окупантів, вже дуже близький.

Місцеві спалюють російську символіку: дивіться відео

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