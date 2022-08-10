У Криму публічна паніка, – речниця ОК "Південь" про наслідки вибухів на аеродромі росії

Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення. Багато туристів раптово захотіли перервати курортний сезон.

Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Після вибухів на військовому аеродромі "Саки" пляжі біля Новофедорівки спорожніли.

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Настрої у Криму після вибухів

Ба більше, росіяни масово тікають з півострова. На виїздах з Криму з'явилися величезні автомобільні затори.

Це публічна паніка, яку всі могли спостерігати завдяки відкритому інформаційному простору. Це дійсно розуміння і раптове усвідомлення, що не все так тихо, спокійно і затишно,

– сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що вибухи на півострові спричинили "швидке і компактне згортання курортного сезону".

"Поки що це все в умовах адекватного реагування на обставини", – додала вона.

Як росіяни тікають з Криму

Після потужного вибуху у Новофедорівці, що у Криму, люди масово вирішили тікати звідти. У сльозах та паніці вони стоять у величезних заторах. росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати своє житло.

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Вибухи поблизу Новофедорівки: останні новини

Вибухи на авіабазі росіян в окупованому Криму пролунали 9 серпня. Вони були настільки потужними, що за кілометр від аеродрому зносило дахи.

Унаслідок вибухів окупанти втратили 9 літаків. Саме ці літаки бомбардували та випускали ракети повітряного базування по містах та селах України, зокрема Півдня.

Інформацію про втрату ворогом 9 літаків підтвердили й у командуванні Повітряних силах ЗСУ. Також знищені повітряні судна росіян Генштаб ЗСУ включив до ранкової статистики втрат ворога.

Водночас російські пропагандисти й далі намагаються вдавати, що ніякого вибуху на аеродромі "Саки" в Новофедорівці не було і гнуть лінію про те, що сталась всього лиш "детонація снарядів". Ба більше, росіянам розповідають казки про те, що техніка, яка там була розміщена, не постраждала.

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