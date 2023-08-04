Уже понад 60 вибухів у Криму: як окупанти виправдовуються за сезон "бавовни"
В тимчасово окупованому Криму продовжується гарячий сезон для окупантів. Їх часто вітає "бавовна" у різних частинах півострова. Через це росіяни змушені виправдовуватися і якось заспокоювати місцевих.
Це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він наголосив, в яких саме районах Криму останній час було дуже неспокійно.
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"За нашими підрахунками понад 60 таких вибухів відбулося в Криму від початку війни. Це достатньо для того, щоб зрозуміти – звільнення Криму на часі", – сказав Барієв.
Свіжа "бавовна"
Останні випадки вибухів фіксували в районі Гвардійського, де розташований аеродром. Також неспокійно окупантам було у Севастополі та Кіровському районі. Росіяни намагаються заспокоювати місцевих і демонструвати, що у них все під контролем.
Вони розказували про відпрацювання БпЛА. Наприклад, це було в Октябрському та Джанкойському районах. Потім дали інформацію, буцімто ліквідовують зброю часів Другої світової війни і всі дії заплановані,
– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.
Ескендер Барієв про останні вибухи в Криму: дивитись відео
Крім зазначеного, окупанти розповідають про начебто навчання, які вони проводять: запускають ракети для перевірки роботи ППО. Усе це для того, аби показати буцімто все добре.
Події в Криму: останні новини
- У ніч на 4 серпня в тимчасово окупованій Феодосії пролунало кілька вибухів. Місцеві зазначають, що чули гул, схожий на безпілотник.
- Зранку 2 серпня "бавовна" завітала до Гвардійського, де розташована авіабаза. Окупаційна так звана влада не пояснила, що ж трапилося, натомість вчергове перекрила рух Кримським мостом.
- Активісти руху "Жовта стрічка" провели креативну акцію у Феодосії, чим перелякали окупантів. На жовтих тенісних м'ячиках вони написали: "чекаємо на ЗСУ", "лови подачу від ЗСУ" і так далі. Залишали їх активісти на вулицях тимчасово окупованого міста.