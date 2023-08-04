Уже понад 60 вибухів у Криму: як окупанти виправдовуються за сезон "бавовни"

В тимчасово окупованому Криму продовжується гарячий сезон для окупантів. Їх часто вітає "бавовна" у різних частинах півострова. Через це росіяни змушені виправдовуватися і якось заспокоювати місцевих.

Це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він наголосив, в яких саме районах Криму останній час було дуже неспокійно.

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"За нашими підрахунками понад 60 таких вибухів відбулося в Криму від початку війни. Це достатньо для того, щоб зрозуміти – звільнення Криму на часі", – сказав Барієв.

Свіжа "бавовна"

Останні випадки вибухів фіксували в районі Гвардійського, де розташований аеродром. Також неспокійно окупантам було у Севастополі та Кіровському районі. Росіяни намагаються заспокоювати місцевих і демонструвати, що у них все під контролем.

Вони розказували про відпрацювання БпЛА. Наприклад, це було в Октябрському та Джанкойському районах. Потім дали інформацію, буцімто ліквідовують зброю часів Другої світової війни і всі дії заплановані,

– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Ескендер Барієв про останні вибухи в Криму: дивитись відео

Крім зазначеного, окупанти розповідають про начебто навчання, які вони проводять: запускають ракети для перевірки роботи ППО. Усе це для того, аби показати буцімто все добре.

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