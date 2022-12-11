Страх має великі очі: в Криму почали рити окопи на пляжах

Нещодавно у тимчасово окупований Крим прилетіла масштабна "бавовна". Внаслідок пожежі у казармах російських мобілізованих є загиблі та поранені.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, на тлі страху перед ЗСУ окупанти у Криму почали рити окопи. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське, передає 24 канал.

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На пляжах чергує поліція

Вздовж окопів, які викопали загарбники на пляжі у Криму, чергує місцева поліція. Варто додати, що селище Чорноморське у Криму є адміністративним центром Чорноморського району.

Воно розташоване в західній частині Криму на Тарханкутському півострові, на березі Акмечетської бухти Каркінітської затоки за 140 кілометрів від столиці АР Крим, з якою пов'язаний автодорогою.

Де розташоване Чорноморське: дивіться карту

Нагадаємо, що вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі російських військових.

У Криму на пляжах риють окопи: дивіться відео

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