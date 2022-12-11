Страх має великі очі: в Криму почали рити окопи на пляжах
Нещодавно у тимчасово окупований Крим прилетіла масштабна "бавовна". Внаслідок пожежі у казармах російських мобілізованих є загиблі та поранені.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, на тлі страху перед ЗСУ окупанти у Криму почали рити окопи. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське, передає 24 канал.
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На пляжах чергує поліція
Вздовж окопів, які викопали загарбники на пляжі у Криму, чергує місцева поліція. Варто додати, що селище Чорноморське у Криму є адміністративним центром Чорноморського району.
Воно розташоване в західній частині Криму на Тарханкутському півострові, на березі Акмечетської бухти Каркінітської затоки за 140 кілометрів від столиці АР Крим, з якою пов'язаний автодорогою.
Де розташоване Чорноморське: дивіться карту
Нагадаємо, що вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі російських військових.
У Криму на пляжах риють окопи: дивіться відео
Пожежі в Росії: що відомо
- Під Москвою відбулося займання на станції метро "Владикіно". У російських ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що її буквально накрило густим димом через те, що поруч загорівся дах адмінбудівлі.
- Була й ще одна масштабна пожежа на площі 1 500 квадратних метрів на складі електрообладнання в іншому куточку ворожої столиці. Причини пожежі поки встановлюються, однак у СтратКом ЗСУ припускають, що це міг бути результат роботи рейкових партизанів.
- У Москві загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття. Садиба розміщена у Малому Знам'янському провулку в Москві, поряд із Пушкінським музеєм. Під час гасіння постраждав пожежник.
- У Москві ранок 9 грудня спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі "Мега Хімки". Повідомляють, що всередині були люди. Попередньо відомо, що спалахнула покрівля. Займання виникло на складі магазину OBI, де були різні меблі та дерев'яні споруди.