У Криму зафіксоване переміщення російської техніки: в "Атеш" пояснили, що це значить

Періодично окупований Крим зазнає атак українських безпілотників. Вони стають дедалі успішними, і це змушує росіян сильніше перейматися через свою військову техніку.

Так, 25 січня вибухи лунали у низці міст на півострові, зокрема Євпаторії і Саках, передає 24 Канал із посиланням на рух опору "Атеш".

Дивіться також "Витрачають ресурси без розуму": Плетенчук про заходи безпеки на Кримському мосту

Росіяни ховають техніку від БпЛА

Агенти "Атеш" повідомили про про нове місце стоянки військової техніки збройних сил Росі біля Феодосії. Зазначається, що таких об'єктів у Криму стає більше на тлі влучних атак українських дронів.

Через значні проблеми з технікою росіяни намагаються її максимально розосередити на півострові, щоб уберегти.

Партизани зазначають, що потай організувати переміщення техніки противнику не вдається, і вони фіксують усі їхні дії та нові координати, які потім передають Силам оборони. "Скоро окупанти переміщатимуться лише пішки", – пообіцяли у русі опору.

Росіяни розкидують техніку по півострову, намагаючись зберегти її залишки / Фото "Атеш".

До слова, 26 січня Сили оборони України вдарили по складах зберігання російських ударних БпЛА в Орловській області, що призвело до ураження бетонованих споруд з термобаричними бойовими частинами.