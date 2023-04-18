Немає на картах: журналісти показали військовий об’єкт росіян у Криму – знімки супутника

Росіяни під Керчю розмістили військовий об'єкт та радіолокаційну станцію (РЛС). Про це свідчать дані, отримані з супутникових знімків.

Експлуатація РЛС почалась із серпня 2022 року. Примітно, що в Google картах сам об'єкт – відсутній.

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Росіяни приховують свій військовий об'єкт у Криму

По трасі Е97 праворуч від дороги в напрямку Керчі журналістам вдалося виявити військовий об'єкт. Поруч із ним у районі Ольвінських каменоломень розташована російська станція радіолокації.



Російський військовий об'єкт під Керчю / Фото Радіо Свобода

Судячи зі знімків, цей військовий об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, а вже за місяць, у серпні того ж року, почали його експлуатувати. Журналісти також повідомили, що російські війська продовжують будувати нові укріплення та рити окопи на півночі Кримського півострову.



Радіолокаційна станція росіян у Криму / Фото Радіо Свобода

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