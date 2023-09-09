Спалено понад 1500 примірників: як в українському Криму бойкотують російські вибори

Росіяни на тимчасово окупованих територіях розпочали псевдовибори. Утім, українські активісти вкотре яскраво нагадують ворогу на чиїй він території.

Так, в Криму спалюють російську агітацію, інформує 24 Канал. Натомість поширюють українські постери, які дуже дратують окупантів.

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Крим – це Україна

Активісти "Жовтої Стрічки" показали, як палають російські агітаційні газети.

Так у тимчасово окупованому Криму борються з пропагандою та нагадують, що Крим – це Україна.

Ось як наші люди нагадують окупантам, що Крим — це Україна та ігнорують фейкові вибори,

– мовиться у повідомленні.

Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Джанкой, Євпаторія – перелічені міста, де, ймовірно, долучилися до супротиву. Загалом за останні 5 діб спалено 1500 примірників російської партійної агітації.

"Нам вдалося поширити 500 нових постерів та розвішати жовті стрічки, які так бісять окупантів. Бо вони знають, що жовта стрічка – це символ спротиву!", – наголосили активісти.

Ось такі стрічки розвішують активісти у Криму / Телеграм "Жовта Стрічка"

Правильні постери поширили у Феодосії та Севастополі "Кримські мавки". Вони наголосили, що російським виборам в українському Криму не місце. Та відкрито оголосили свою "партію".

"Кримські мавки не збираються брати участь у злочинних виборах! А якщо й бути в партії, то лише "в партії нелюбителів Росії", – наголосили активісти у повідомленні.

У Криму не місце російським "виборам" / Телеграм "Зла Мавка"

Зазначимо, 8 вересня стало відомо, що у Криму взламали російський пропагандистський телеетер. Хакери запустили відео із закликом ігнорувати так звані вибори.

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