Спалено понад 1500 примірників: як в українському Криму бойкотують російські вибори
Росіяни на тимчасово окупованих територіях розпочали псевдовибори. Утім, українські активісти вкотре яскраво нагадують ворогу на чиїй він території.
Так, в Криму спалюють російську агітацію, інформує 24 Канал. Натомість поширюють українські постери, які дуже дратують окупантів.
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Крим – це Україна
Активісти "Жовтої Стрічки" показали, як палають російські агітаційні газети.
Так у тимчасово окупованому Криму борються з пропагандою та нагадують, що Крим – це Україна.
Ось як наші люди нагадують окупантам, що Крим — це Україна та ігнорують фейкові вибори,
– мовиться у повідомленні.
Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Джанкой, Євпаторія – перелічені міста, де, ймовірно, долучилися до супротиву. Загалом за останні 5 діб спалено 1500 примірників російської партійної агітації.
"Нам вдалося поширити 500 нових постерів та розвішати жовті стрічки, які так бісять окупантів. Бо вони знають, що жовта стрічка – це символ спротиву!", – наголосили активісти.
Ось такі стрічки розвішують активісти у Криму / Телеграм "Жовта Стрічка"
Правильні постери поширили у Феодосії та Севастополі "Кримські мавки". Вони наголосили, що російським виборам в українському Криму не місце. Та відкрито оголосили свою "партію".
"Кримські мавки не збираються брати участь у злочинних виборах! А якщо й бути в партії, то лише "в партії нелюбителів Росії", – наголосили активісти у повідомленні.
У Криму не місце російським "виборам" / Телеграм "Зла Мавка"
Зазначимо, 8 вересня стало відомо, що у Криму взламали російський пропагандистський телеетер. Хакери запустили відео із закликом ігнорувати так звані вибори.
Псевдовибори: останні новини
- Росіяни розпочали так зване "дострокове голосування" на тимчасово окупованих територіях вже 31 серпня. Місцевих мешканців буквально під автоматами змушують брати участь у псевдовиборах.
- 62% так званих кандидатів у списках – росіяни. Вони жодним чином не стосуються тимчасово окупованих територій.
- Місцеві партизани усіма силами намагаються перешкодити росіянам. Так, у ніч на 8 вересня в тимчасово окупованому Бердянську пролунала "бавовна" – спрацювала вибухівка на одній з так званих "дільниць".
- Росіянам вкрай важливі вибори, аби показати "картинку" для своєї внутрішньої аудиторії. "Результати" – не більше як фарс, але вони намагаються переконати всіх у підтримці.