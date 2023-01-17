Російський репресивний конвеєр не зупинявся, – Чубаров про дії окупантів в Криму

Росіяни продовжують чинити репресії в тимчасово окупованому Криму проти корінного народу півострова – кримських татар.

Про це 24 Каналу розповів Рефат Чубаров. Він зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України репресії в Криму посилились. Кримським татарам виносять вироки до 17 років ув'язнення.

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За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, російський репресивний конвеєр не зупинявся жодної хвилини.

Нещодавно було ухвалено низку вироків військового суду в Ростові-на-Дону – на території Росії,

– зазначив він.

Він пояснив, що більшість кримських татар, проти яких фабрикуються карні справи, звинувачують в належності до терористичних або екстремістських угруповань. Такими справами в Росії займаються військові суди. І найближчий до окупованого Криму такий суд саме у Ростові-на-Дону.

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Ердоган поговорив з Путіним про долю кримських політв'язнів

Чубаров повідомив, що минулого тижня в Анкарі проходила міжнародна конференція омбудсменів світу. Там відбулась зустріч Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва з президентом Турецької республіки Реджепом Ердоганом.

На цій зустрічі дуже детально обговорювалось питання звільнення, обміну військовополонених, зокрема поранених, а також кримських політв'язнів,

– наголосив співрозмовник.

За його словами, Ердоган запевнив, що буде про це говорити з Владіміром Путіним. Вчора ЗМІ повідомили, що розмова Ердогана з Путіним відбулась 16 січня.

"Президент Туреччини дійсно порушив це питання. Але чи російська сторона відгукнеться на питання звільнення військовополонених, цивільних заручників і кримських політв'язнів, це вже від нас не залежить. Подивимось на позицію Москви", – зауважив Рефат Чубаров.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму