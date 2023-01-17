Російський репресивний конвеєр не зупинявся, – Чубаров про дії окупантів в Криму
Росіяни продовжують чинити репресії в тимчасово окупованому Криму проти корінного народу півострова – кримських татар.
Про це 24 Каналу розповів Рефат Чубаров. Він зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України репресії в Криму посилились. Кримським татарам виносять вироки до 17 років ув'язнення.
Зверніть увагу Росіяни намагаються "потоваришувати" з кримськими татарами на випадок повернення Криму Україні
За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, російський репресивний конвеєр не зупинявся жодної хвилини.
Нещодавно було ухвалено низку вироків військового суду в Ростові-на-Дону – на території Росії,
– зазначив він.
Він пояснив, що більшість кримських татар, проти яких фабрикуються карні справи, звинувачують в належності до терористичних або екстремістських угруповань. Такими справами в Росії займаються військові суди. І найближчий до окупованого Криму такий суд саме у Ростові-на-Дону.
В Криму тривають репресії проти кримських татар: дивіться відео
Ердоган поговорив з Путіним про долю кримських політв'язнів
Чубаров повідомив, що минулого тижня в Анкарі проходила міжнародна конференція омбудсменів світу. Там відбулась зустріч Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва з президентом Турецької республіки Реджепом Ердоганом.
На цій зустрічі дуже детально обговорювалось питання звільнення, обміну військовополонених, зокрема поранених, а також кримських політв'язнів,
– наголосив співрозмовник.
За його словами, Ердоган запевнив, що буде про це говорити з Владіміром Путіним. Вчора ЗМІ повідомили, що розмова Ердогана з Путіним відбулась 16 січня.
"Президент Туреччини дійсно порушив це питання. Але чи російська сторона відгукнеться на питання звільнення військовополонених, цивільних заручників і кримських політв'язнів, це вже від нас не залежить. Подивимось на позицію Москви", – зауважив Рефат Чубаров.
Ситуація в тимчасово окупованому Криму
- Різдвяний ранок 7 січня ворог зустрів під звуки вибухів. Як розповіли окупанти, ППО спрацювала у Севастополі над Північним молом. І їй буцімто вдалося збити якийсь "безпілотник".
- 10 січня над Кримом пролетіло декілька "загадкових" повітряних цілей, після чого пролунала серія потужних вибухів. Ворожі телеграм-канали, як завжди, зазначають, що "працює російська ППО".
- 16 січня вдруге за добу до півострова завітала "бавовна". У місцевих телеграм-каналах повідомляють про гучні вибухи. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв зазначив, що ППО збила нібито три українських БпЛА.
- На поверхні річки Мелек-Чесме, яка протікає в окупованому Криму, з'явились різноколірні плями. Після окупації Кримського півострова у 2014 році Росія почала перетворювати його на воєнну базу та забруднювати природу. Телеграм-канали Керчі повідомили, що залишки нафтопродуктів спричинили різноколірні плями на річці Мелек-Чесме.