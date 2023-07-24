У Криму тривожно: терміново евакуюють села неподалік від місця прильоту

24 липня у Джанкойському районі Криму пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього так звана "влада" запланувала евакуацію населення.

Про це тривожно повідомив так званий "голова Криму" Аксьонов, інформує 24 Канал. До речі кумедно, що він називає вибухи "ЧП в Джанкойском районє".

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У Криму евакуюють людей

Як стало відомо, зранку 24 липня Аксьонов заявив про нібито влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. За його словами, 11 безпілотників буцімто було збито або придушено системами РЕБ.

Через так зване "ЧП в Джанкойском районє" Аксьонов вирішив терміново евакуювати села в радіусі 5 кілометрів від місця прильоту.

За попередніми даними, постраждалих під час атаки немає,

– пробурмотів Аксьонов.

Окрім цього, Аксьонов заявив, що "з метою безпеки" призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.

"Бавовна" у Криму 24 липня: що відомо

В окупованому Криму 24 липня прогриміли вибухи після атаки нібито безпілотників. Так, "бавовна" завітала на склад боєприпасів російських військових.

Ставленик Кремля Аксьонов заявив, що сталося влучання по складу боєприпасів у Джанкойському районі Криму.

Аксьонов наголосив, що в небі над Кримом силами ППО окупантів нібито збито та придушено коштами РЕБ 11 безпілотників невідомого противника. Однак відео місцевих жителів свідчать про геть протилежне.

Окрім цього, вибухи було чутно у селищі Червоногвардійське.

Також є інформація про вибухи, що лунають з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.

Місцеві ЗМІ пишуть, що по складу БК біля селища Вільне нібито ударили три ракети, а не БпЛА, після чого почалася пожежа.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали удару по нафтобазі та складу окупантів в Октябрському, що в Криму. Після цього там тривала детонація.

Також 19 липня було знищено склад боєприпасів росіян у Старому Криму. "Бавовна" завітала на полігон противника, внаслідок чого детонація відбувалась понад один день.