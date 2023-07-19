"Намагалися атакувати ППО окупантів": у Криму "знайшли" уламки невідомих дронів

В анексованому Криму вже кілька днів поспіль лунають потужні вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти буцімто знайшли "уламки ворожих безпілотників".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти наголошують, що ці БпЛА нібито намагалися атакувати російську ППО на окупованому півострові, передає 24 Канал.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Загарбники знайшли "уламки БпЛА"

Пропагандисти наголошують, що уламки безпілотників буцімто знайшли за 100 метрів від позицій російської протиповітряної оборони. Ба більше, ці уламки окупанти знаходили майже щодня впродовж останніх днів.

Так росЗМІ повідомляють, що вранці 17 липня "уламки 3 безпілотників" виявили в районі позицій ППО Росії біля села Оленівка Чорноморського району анексованого Криму. Ще один "збитий БпЛА" начебто знайшли у Роздольненському районі півострова поблизу насосної станції.

На цьому пропагандисти не зупинилися й відзвітували про п'ятий виявлений безпілотник. Цей БпЛА буцімто знайшла жителька кримського села Владиславівка у полі. Ще один дрон 18 липня у своєму городі знайшов житель села Аврора на анексованому півострові.

Окупанти наголошують, що постраждалих внаслідок цих "невідомих уламків" нібито немає. Щодо руйнувань будівель загарбники нічого не говорили.

У Криму вночі 19 липня лунали потужні вибухи