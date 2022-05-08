Крістіна Квін приїхала у Київ: невдовзі посольство США відновить роботу

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у неділю 8 травня повернулась до Києва.

Про це повідомила сама Квін та зазначила, що рада повернутися до столиці саме 8 травня, на День Перемоги у Європі.

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Слава Україні! Ми – разом з Україною,

– додала вона.

Також 24 каналу стало відомо, що Квін прибула до Києва для проведення дипломатичних зустрічей напередодні відновлення роботи посольства США в Україні.

Додамо, що 26 квітня американські дипломати вперше повернулись в Україну за час повномасштабної війни з Росією. Проте тоді вони прибули з Польщі та вирушили до Львова з одноденною поїздкою. Водночас під час брифінгу у Львові Квін повідомила, що до кінця травня посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що напередодні російського вторгнення, 22 лютого, коли вже було відомо про плани Путіна, американські дипломати вирішили продовжити роботу в Україні. Тоді вони заявили, що вдень працюватимуть у Львові, але ночуватимуть в Польщі. Проте згодом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посольство призупинило свою роботу в українській столиці.

Водночас уже зараз близько 30 дипломатичних представництв різних країн повернулися працювати до Києва.

У столиці знову відновили роботу після вимушеної перерви дипломати Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Нідерландів.

Відновлення роботи посольства Канади та візити політиків 8 травня

Сьогодні, 8 травня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув із дипломатичним візитом до України. Він був присутнім під час відновлення роботи посольства Канади в Києві та безпосередньо брав участь у піднятті прапора з кленовим листом. Окрім цього канадський прем’єр відвідав зруйноване місто Ірпінь, де на власні очі побачив жахливі наслідки перебування там російських окупантів.

Трюдо зазначив, що найбільше враження на нього справило те, що ворог атакував саме цивільні об'єкти.

Також 8 травня до Києва прибула голова Бунестагу Німеччини Бербель Бас. Головною метою візиту було вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Також під час візиту до Києва у Бас були заплановані політичні переговори. Відомо, що голова Бундестагу вже зустрілася із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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