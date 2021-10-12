На Криті знову стався сильний землетрус

На найбільшому грецькому острові Криті 12 жовтня стався сильний землетрус магнітудою понад 6,0. Підземні поштовхи відчули в Греції, Туреччині, Лівії та Єгипті.

Дані щодо потужності, місця епіцентру та його глибини у різних дослідницьких центрів відрізняються. Однак підземні поштовхи також сколихнули острови Касос, Родос та Карпатос.

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Якою була сила землетрусу

Середня оцінка сили землетрусу на Криті становить 6,3. Різні дослідницькі центри по-різному оцінили магнітуду підземних поштовхів – від 6,0 до 6,4. Такі ж розбіжності є і в інших даних про землетрус.

Зокрема епіцентр землетрусу за даними деяких дослідників був на острові, а інші ж вважають, що він був за понад 20 кілометрів від узбережжя. Глибину епіцентру також оцінюють по-різному – від 9 до 25 кілометрів.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу на Криті був на остові біля села Палекастро на глибині 10 кілометрів. Сила підземних поштовхів – 6,4.

Влада попередила про цунамі

Видання Sky News повідомляє, що на острові оголосили попередження про можливе цунамі. Попри сильний землетрус, поки що, на щастя, до поліції та рятувальників не надходили повідомлення про постраждалих або жертв.



Землетрус на Криті / Скриншот карти

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