Критична лінія не перейдена, – Наєв про можливий наступ Росії

Сергій Наєв повідомив, що у порівнянні з минулим роком станом на квітень 2021 Росія у 1,5 рази збільшила польоти розвідувальної авіації. Рівень військової загрози поблизу українських кордонів зріс.

Водночас, за словами командувача Збройних сил України Наєва, наразі критичну лінію окупанти не перейшли.

Зауважте Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати

На цей час критична лінія не перейдена. Ми на цей час не бачимо створення наступальних угрупувань,

– зауважив Наєв.

Окрім того, він наголосив, що ЗСУ завжди готові до розв'язання ситуації за найгіршим варіантом.

Що ще сказав командувач ЗСУ

Для наступу біля кордону України мусять створити ударні групи – російські війська мають вишикуватися у бойовий порядок та приготуватися до наступу.

Наразі таких ознак українська сторона не фіксує.

Росіяни не створюють ударні групи.

Усі ворожі підрозділи наразі здійснюють заходи підготовки, які можна назвати "демонстрацією сили".

Що відбувається на Донбасі